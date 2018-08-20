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الرئيسية | خارج الحدود | المحكمة الدستورية تعلن فوز كيتا برئاسة مالي

المحكمة الدستورية تعلن فوز كيتا برئاسة مالي

المحكمة الدستورية تعلن فوز كيتا برئاسة مالي
هسبريس - متابعة
الاثنين 20 غشت 2018 - 17:43

صادقت المحكمة الدستورية المالية اليوم على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 غشت، والتي كانت نتيجتها إعادة انتخاب إبراهيم بوبكر كيتا كرئيس للبلاد لخمس سنوات مقبلة.

ونجح بوبكر كيتا في حصد 76.16% من الأصوات متفوقا على منافسه سوماليا سيسيه الذي حصد نسبة 32.84% من الأصوات.

وسيتولى الرئيس المالي مهام منصبه رسميا عقب الاحتفال الذي سيتم في الرابع من شتنبر.

وينتظر الجميع معرفة الموقف الحالي لسيسيه، الذي أوضح منذ اللحظة الأولى أنه لا يقبل هزيمته وأكد أن لديه بيانات تؤكد فوزه بنسبة 51% من الأصوات.

وأعلن سوماليا سيسيه يوم الجمعة الماضي "لن يستطيعوا سرقة النصر الذي حققناه، وسيستمر الصراع وسنستمر في المقاومة"

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