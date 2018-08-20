مسلحون يهاجمون أهدافا بالشيشان .. وداعش تتبنى

هسبريس - رويترز

قال رمضان قديروف رئيس الشيشان، إحدى الجمهوريات الروسية المتمتعة بالحكم الذاتي، ومسؤولون في إنفاذ القانون إن مسلحين شنوا سلسلة من الهجمات على أهداف للشرطة في الشيشان اليوم الاثنين.

وقال محققون إن مسلحين بسكاكين حاولا دخول مركز للشرطة بمنطقة شالينسكي وهاجما وأصابا ضابطي شرطة. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن المهاجمين قُتلا بالرصاص.

وأضاف المحققون أنه في هجوم آخر بقرية ميسكير-يورت فجر شاب يحمل حقيبة ظهر نفسه عند موقع للشرطة دون أن يصيب أحدا.

وفي هجوم ثالث قال محققون إن أفرادا من الشرطة في العاصمة الشيشانية جروزني فتحوا نيران أسلحتهم الآلية على سائق سيارة مرسيدس حاول دهس اثنين من أفراد شرطة المرور.

وقال قديروف، الذي كان في زيارة إلى السعودية، إن الهجمات تستهدف تعكير أجواء الاحتفال بعيد الأضحى.

وأعلنت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية التنظيم عن الهجمات على أهداف للشرطة في الشيشان.

ولم يذكر التنظيم دليلا على مزاعمه.