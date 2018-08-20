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كُتّاب وآراء
تريدو يترشح للانتخابات التشريعية خريف 2019
وسط جموع من مناصريه من أبناء دائرة بابينو بمونتريال ومن المنتمين إلى الحزب الليبرالي الكندي الذي يرأسه، أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستان تريدو، الذي كان مصحوبا بزوجته أمس الأحد، ترشحه الرسمي للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خريف 2019 عن دائرة بابينو، وهي الدائرة التي فاز فيها بمقعد في البرلمان الفدرالي سنوات 2015 و2011 و2008 .
ونشر رئيس الوزراء الكندي "تدوينة" في صفحته الرسمية على "فيسبوك" يعبر فيها عن سعادته بإعلان ترشحه للانتخابات التشريعية باسم الحزب الليبرالي الكندي، عن دائرة بابينو، موردا: "لقد حققنا الكثير من منذ 2015، لكن لازال هناك الكثير من العمل لنقوم به سويا. وأنا جد سعيد لأعلن اليوم أنني سأكون مرشح الحزب الليبرالي الكندي عن دائرة بابينو 2019".
وقال تريدو، المزداد سنة 1971، وهو ابن رئيس الوزراء السابق بيير تريدو (1968 إلى 1979 ومن 1980 إلى 1984)، إنه "لم يتعلم أصول السياسة من والده، ولكن لقاءاته اليومية مع المواطنين التي علمته العمل السياسي"، وزاد وسط عدد من مناصريه الكنديين المنتمين إلى أصول وأعراق وأعمار مختلفة: "لقاءاتي مع الآباء علمتني احتياجات أسر الطبقة المتوسطة، وأولئك الذين عملوا بجد ليكونوا جزءًا منها، وحديثي مع المتقاعدين جعلني أدرك أهمية دعم كبار السن، وتفاعلي مع المهاجرين الشباب جعلني أدرك تحديات التكامل".
معلوم أن رئيس الوزراء جوستان تريدو يحظي بشعبية كبيرة بين المهاجرين، نظرا لمواقفه الإيجابية من الهجرة والمهاجرين، وحضوره الدائم في كل المناسبات التي تنظمها هيئات المهاجرين .