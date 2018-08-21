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الرئيسية | خارج الحدود | خطيب العيد في سوريا يشيد بحكمة بشار الأسد

خطيب العيد في سوريا يشيد بحكمة بشار الأسد

خطيب العيد في سوريا يشيد بحكمة بشار الأسد
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 13:35

أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء في مسجد بالعاصمة دمشق.

وأدى الصلاة معه عدد من كبار مسؤولي الحكومة السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسد قليل الظهور منذ اندلاع الأزمة في بلاده عام 2011 .

وأمّ الصلاة الشيخ خضر شحرور مدير أوقاف ريف دمشق. وفي الخطبة قال شحرور إن الفرح العيد هذا العام واكبه "فرح النصر الذي لطالما انتظره السوريون".

وأشاد في هذا الصدد ""بحكمة واقتدار" الأسد، وقال مخاطبا إياه :"لقد قدت السفينة إلى بر الأمان وكنت الربان الماهر".

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