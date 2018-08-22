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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: إخراس تويتر وفيسبوك للأصوات "خطير"

ترامب: إخراس تويتر وفيسبوك للأصوات "خطير"

ترامب: إخراس تويتر وفيسبوك للأصوات "خطير"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 22 غشت 2018 - 04:25

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "من الخطورة الشديدة" على شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك أن تخرس الأصوات عبر خدماتها.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع رويترز في وقت تواجه فيه صناعة مواقع التواصل الاجتماعي رقابة متزايدة من الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بالدعاية الأجنبية.

وكان ترامب انتقد هذه الصناعة يوم 18 غشت مدعيا في سلسلة من التغريدات، دون أي دليل ودون تسمية مواقع بعينها، أنها "تمارس تمييزا تاما ضد أصوات الجمهوريين/المحافظين". وأضاف ترامب في التغريدات ذاتها "عدد كبير للغاية من الأصوات يجري إخراسه، بعضها جيد والآخر سيء".

وقال ترامب "لن أذكر أسماء (بعينها) لكن عندما يتم حذف أشخاص محددين من تويتر أو فيسبوك وتتخذ (الشركتان) مثل هذا القرار فإن ذلك بحق أمر خطير لأنه يمكن أن يأتي عليك الدور غدا".

وجعل ترامب حسابه على تويتر، الذي يتابعه ما يزيد على 53 مليونا في أنحاء العالم، جزءا لا يتجزأ من أدائه الرئاسي ومثارا للخلاف والجدل كرئيس للولايات المتحدة إذ استخدمه للترويج لجدول أعماله وإعلان سياساته ومهاجمة منتقديه.

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