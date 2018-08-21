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كُتّاب وآراء
ترودو يبارك عيد الأضحى للمسلمين بكندا والعالم
وجّه جوستان ترودو، الوزير الأول الكندي، عشية احتفال المسلمين بكندا بعيد الأضحى، كلمة مسجلة باللغتين الفرنسية والكندية لتهنئة جميع مسلمين كندا والعالم بمناسبة العيد المبارك.
ونشرت الصفحة الرسمية للوزير الأول الكندي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تسجيلا لكلمة مصورة يقدم فيها تهنئته للمسلمين بعيد الأضحى المبارك جاء فيها: "اليوم، نشارك المجتمعات الإسلامية، في كندا وعبر العالم، الاحتفال بعيد الأضحى، الذي يسم نهاية الحج".
ويضيف ترودو:"عيد الأضحى هو مناسبة للتفكر في الدروس المستخلصة من التضحية وإظهار التعاطف تجاه الفقراء، ومن أجل الاحتفال بهذه المناسبة.. العائلات والأصدقاء سيجتمعون لتناول الطعام بروح العيد، والمشاركة في صلاة الصبح وإظهار التقدير لبركات الحياة"، لافتا إلى أن "عيد الأضحى هو أيضا مناسبة لنا جميعا من أجل التفكير في الإسهامات المهمة التي قدمها المسلمون في كندا لمجتمعنا، والاحتفال بالتنوع الذي يجعل منا ما نحن عليه ".
وختم الوزير الأول الكندي كلمته المسجلة والمنشورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "باسم عائلتي، صوفي وأنا، نتمنى عيدا أضحى رائعا لكل من يحتفل بهذه المناسبة.. عيد مبارك".
ويذكر أن ترودو يحرص مع حلول أي مناسبة دينية، كعيد الفطر أو عيد الأضحى، على توجيه تهنئته بالمناسبة إلى المسلمين عبر نشر فيديو مسجل بالصوت والصورة بالإضافة إلى تدوينات عبر موقعه الرسمي بفيسبوك وتويتر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لعل الله يشرح صدره للاسلام. آمين
بحال هاد السيد
اه لو كان........
...فهمتوني