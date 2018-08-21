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الرئيسية | خارج الحدود | ترودو يبارك عيد الأضحى للمسلمين بكندا والعالم

ترودو يبارك عيد الأضحى للمسلمين بكندا والعالم

ترودو يبارك عيد الأضحى للمسلمين بكندا والعالم
مبارك بوعلي من كندا
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 21:39

وجّه جوستان ترودو، الوزير الأول الكندي، عشية احتفال المسلمين بكندا بعيد الأضحى، كلمة مسجلة باللغتين الفرنسية والكندية لتهنئة جميع مسلمين كندا والعالم بمناسبة العيد المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزير الأول الكندي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تسجيلا لكلمة مصورة يقدم فيها تهنئته للمسلمين بعيد الأضحى المبارك جاء فيها: "اليوم، نشارك المجتمعات الإسلامية، في كندا وعبر العالم، الاحتفال بعيد الأضحى، الذي يسم نهاية الحج".

ويضيف ترودو:"عيد الأضحى هو مناسبة للتفكر في الدروس المستخلصة من التضحية وإظهار التعاطف تجاه الفقراء، ومن أجل الاحتفال بهذه المناسبة.. العائلات والأصدقاء سيجتمعون لتناول الطعام بروح العيد، والمشاركة في صلاة الصبح وإظهار التقدير لبركات الحياة"، لافتا إلى أن "عيد الأضحى هو أيضا مناسبة لنا جميعا من أجل التفكير في الإسهامات المهمة التي قدمها المسلمون في كندا لمجتمعنا، والاحتفال بالتنوع الذي يجعل منا ما نحن عليه ".

وختم الوزير الأول الكندي كلمته المسجلة والمنشورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "باسم عائلتي، صوفي وأنا، نتمنى عيدا أضحى رائعا لكل من يحتفل بهذه المناسبة.. عيد مبارك".

ويذكر أن ترودو يحرص مع حلول أي مناسبة دينية، كعيد الفطر أو عيد الأضحى، على توجيه تهنئته بالمناسبة إلى المسلمين عبر نشر فيديو مسجل بالصوت والصورة بالإضافة إلى تدوينات عبر موقعه الرسمي بفيسبوك وتويتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - هذا رقي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 22:09
ارفع قبعتي احتراما لهذا الشخص لا يترك مناسبة إسلامية الا ويباركها للمسلمين هذا رقي وتميز و تواضع وعنوان عريض لتقبل الاختلاف ليباركك الله
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36
2 - مغربي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 22:09
هذا الرءيس يطبق الدستور الكندي في التعددية الثقافية بحذافيره يهنى و يشارك كل الاقليات الكندية يحتفل مع المسلمين مع اليهود مع الهندوس مع البوذيين مع المثليين مع ... لا يترك اي فىة من الكنديين
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30
3 - بشير الثلاثاء 21 غشت 2018 - 22:20
هذا الوزير الكندي يهنئ المسلمين في كندا وفي كل أنحاء العالم في كل مناسبة وشارك المسلمين في افطارهم في رمضان مرتديا عباءة حتى لايبدو متيزا .وهو يحترم المسلمين ويقر باسهامهم الايجابي في بلاده .
لعل الله يشرح صدره للاسلام. آمين
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9
4 - سامي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 22:26
كاين شي بشار تيدخلولك لخاطرك برز منك
بحال هاد السيد
اه لو كان........
...فهمتوني
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6
5 - سعيد الثلاثاء 21 غشت 2018 - 22:33
شكرا ترودو، و سير الله يبعد عنك اولاد الحرام من جيرانك الجنوبيون و اصدقاءهم المؤقتون الشرق اوسطيون (أن الله يقيم الدولة العادلة و لو كانت غير مسلمة )
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9
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