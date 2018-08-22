24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. نجوم الفن يغنون للملك (5.00)

  2. مادونا تتألق بحلي أمازيغي في حفل عالمي (5.00)

  3. سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)

  4. الخطر يداهم الخصوصية في محركات البحث والشبكات الاجتماعية (5.00)

  5. "حراك الريف" .. أكثر من 180 معتقلا يستفيدون من العفو الملكي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | لولا السجين المرشح الأقرب للفوز برئاسة البرازيل

لولا السجين المرشح الأقرب للفوز برئاسة البرازيل

لولا السجين المرشح الأقرب للفوز برئاسة البرازيل
هسبريس - متابعة
الأربعاء 22 غشت 2018 - 02:55

لا يزال الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وعلى الرغم من كونه مسجونا بتهم متعلقة بالفساد، وترشحه للانتخابات قد يتم رفضه قضائيا، إلا أنه حصل على نحو 37% من نوايا التصويت، وفقا لاثنين من استطلاعات الرأي.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة (MDA) لصالح الاتحاد الوطني للنقل، مع هامش خطأ قدره 2.2 نقطة مئوية، حصول لولا على دعم 37.3% مقابل 18.3% لجاير بولسونارو، أقرب منافسيه.

كما أظهر استطلاع آخر صدر الإثنين عن المعهد البرازيلي للرأي العام والإحصاء، سيناريو مماثل باحتلال لولا الصدارة.

وتجدر الإشارة بأن لولا دخل السجن في أبريل الماضي بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما تنفيذا لحكم قضائي أيدته محكمة برازيلية، وهو ما يمنعه من تولي أي وظيفة عامة وفقا لقواعد الانتخابات البرازيلية.

ويذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت "بإتخاذ كافة التدابير الضرورية" حتى يتمكن لولا من "ممارسة حقوقه السياسية" كمرشح حتى لو كان في السجن.

ويشار إلى أن القضاء البرازيلي أمامه مهلة للنظر في وضع لولا حتى 17 سبتمبر المقبل، أي قبل 20 يوما فقط من الانتخابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.