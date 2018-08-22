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كُتّاب وآراء
لولا السجين المرشح الأقرب للفوز برئاسة البرازيل
لا يزال الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وعلى الرغم من كونه مسجونا بتهم متعلقة بالفساد، وترشحه للانتخابات قد يتم رفضه قضائيا، إلا أنه حصل على نحو 37% من نوايا التصويت، وفقا لاثنين من استطلاعات الرأي.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة (MDA) لصالح الاتحاد الوطني للنقل، مع هامش خطأ قدره 2.2 نقطة مئوية، حصول لولا على دعم 37.3% مقابل 18.3% لجاير بولسونارو، أقرب منافسيه.
كما أظهر استطلاع آخر صدر الإثنين عن المعهد البرازيلي للرأي العام والإحصاء، سيناريو مماثل باحتلال لولا الصدارة.
وتجدر الإشارة بأن لولا دخل السجن في أبريل الماضي بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما تنفيذا لحكم قضائي أيدته محكمة برازيلية، وهو ما يمنعه من تولي أي وظيفة عامة وفقا لقواعد الانتخابات البرازيلية.
ويذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت "بإتخاذ كافة التدابير الضرورية" حتى يتمكن لولا من "ممارسة حقوقه السياسية" كمرشح حتى لو كان في السجن.
ويشار إلى أن القضاء البرازيلي أمامه مهلة للنظر في وضع لولا حتى 17 سبتمبر المقبل، أي قبل 20 يوما فقط من الانتخابات.