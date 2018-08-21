مادونا تتألق بحلي أمازيغي في حفل عالمي

هسبريس - إفي

تألقت نجمة البوب الأمريكية، مادونا أثناء حضورها لحفل توزيع جوائز "إم تي في" بمجموعة كبيرة من الحلي الأمازيغي الذي اشترته فيما يبدو خلال رحلتها الأخيرة لمدينة مراكش المغربية حيث احتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ60.

ووصلت المغنية الأمريكية الليلة الماضية للحفل مرتدية زيا أمازيغيا ومزينة من رأسها لأخمص قدميها بالعقود والتيجان والأساور التي يبدو أنها اشترتها من الأسواق الشعبية بمراكش، وفقا للصور التي كانت قد نشرتها الأسبوع الماضي عبر حسابها على موقع (انستغرام).

وظهرت مادونا بإطلالة عروس أمازيغية، حيث عقدت شعرها الأشقر في ضفائر ووضعت على رأسها إكليلا عريضا مزين بأحجار برتقالية مع قطع مدببة من الفضة، يتدلى منه حلي على شكل صلبان وعملات صغيرة.

وكانت نجمة البوب الشهيرة قد اختارت مدينةى مراكش لتحتفل بعيد مولدها، حيث نشرت مقطع فيديو سجلته أثناء زيارتها للمنطقة بعنوان (جولة في متاهة المدينة) المغربية بينما يبدو في المقطع صوت الأذان منبعثا من مسجد قريب.