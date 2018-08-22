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كُتّاب وآراء
ماليزيا تلغي مشاريع بالمليارات من تمويل الصين
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لوسائل إعلام محلية في بكين، الثلاثاء، إنه تم إلغاء مشاريع بنية تحتية وطاقة بقيمة مليارات الدولارات كانت سوف تمولها الصين في ماليزيا بسبب عبئها المالي.
وقد قررت الحكومة الماليزية إلغاء مشروع خط سكك حديدية بقيمة 200 مليار دولار بالإضافة إلى مشروعي طاقة بقيمة 2.3 مليار دولار.
ونقلت شبكة استرو اواني الماليزية المحلية عن مهاتير القول في نهاية زيارته لبكين إن كوالالمبور لا يمكنها تحمل تكلفة المشاريع.
وأضاف انه ناقش أسباب الإلغاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي كيه تشيانج.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية برناما عن مهاتير القول " في بداية الأمر، كان هناك سوء تفاهم، ولكننا الآن ندرك لماذا نفعل ذلك. لا أعتقد أن الصين تريدنا أن نعلن إفلاسنا".
وأضاف مهاتير (93 عاما) الذي تولى السلطة في ماي الماضي أن ماليزيا ليست " في حاجة " لهذه المشاريع حاليا، حيث أن أولوية الدولة هى تقليص ديونها. واتهم مهاتير سلفه نجيب رزاق بأنه السبب وراء ارتفاع ديون ماليزيا للصين.