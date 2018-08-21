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كُتّاب وآراء
البحرين تقرر وقف إصدار تأشيرات دخول للقطريين
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الثلاثاء أنه تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للقطريين.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم اتخاذ هذا القرار "نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين".
واستثنت الوزارة من القرار الطلبة القطريين الدارسين بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية.
ولفتت إلى أن "الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار" وأنه "لا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي".