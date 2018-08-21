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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تفرض عقوبات على شركة روسية وسلوفاكية

أمريكا تفرض عقوبات على شركة روسية وسلوفاكية

أمريكا تفرض عقوبات على شركة روسية وسلوفاكية
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 16:19

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شخصين روسيين وعلى شركة روسية وأخرى سلوفاكية بموجب برنامج أمريكي يستهدف الأنشطة الضارة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الشركتين والشخصين مرتبطين بشركة دايفتكنوسيرفيسز وهي شركة فرضت عليها عقوبات من قبل.

وأضافت أن الشركتين هما فيلا-مارين التي مقرها سان بطرسبرغ ولاكنو إس.أر.أو التي مقرها سلوفاكيا .

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