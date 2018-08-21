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الرئيسية | خارج الحدود | طائر يتسبب في تحطم مقاتلة عسكرية سويدية

طائر يتسبب في تحطم مقاتلة عسكرية سويدية

طائر يتسبب في تحطم مقاتلة عسكرية سويدية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 17:45

تحطمت مقاتلة عسكرية سويدية، اليوم الثلاثاء، جنوبي البلاد، إثر تعطلها بسبب طائر.

وقال الجيش السويدي، إن قائد الطائرة (جاس 39 غريبين)، قفز منها بسلام بعد اصطدام الطائر بالمقاتلة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف أنه تم نقل قائد المقاتلة إلى إحدى المستشفيات القريبة لإجراء فحوصات، دون مزيد من التفاصيل.

وتحطمت الطائرة قرب مدينة كارلسكرونا، ثالث أكبر مدينة في السويد، وتبعد 160 كيلومترا شرق مدينة مالمو.

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