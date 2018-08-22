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كُتّاب وآراء
روسيا: اتهامات شركة "مايكروسوفت" لا أساس لها
رفض الكرملين، الثلاثاء، مزاعم شركة مايكروسوفت بشأن اكتشاف مواقع الكترونية وهمية على صلة بجهود الاستخبارات الروسية للتدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكي ووصف هذه المزاعم بأنها لا أساس لها.
وقالت مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا، إن وحدة الجرائم الرقمية التابعة لها اتخذت إجراءات قانونية الأسبوع الماضي في المحكمة للسيطرة على ستة مواقع خادعة على الأنترنت من طاقم قرصنة "مرتبط بشكل واسع" بالحكومة الروسية.
وتابعت مايكروسوفت: "لقد استخدمنا هذا الأسلوب الآن 12 مرة خلال عامين لإغلاق 84 موقعًا مزيفًا مرتبطًا بهذه المجموعة".
وأطلقت شركة مايكروسوفت اسم "سترونتيوم" على عملية القرصنة، وقالت إنها شكلت "تهديدات أمنية لمجموعة واسعة من الجماعات المرتبطة بالأحزاب السياسية الأمريكية" قبيل انتخابات التجديد النصفى للكونغرس في نوفمبر الماضي.
وقد حددت وكالات الاستخبارات الأمريكية المجموعة نفسها باعتبارها متورطة في محاولات للتدخل في انتخابات عام 2016.
وفي موسكو، قال الكرملين إن مزاعم مايكروسوفت لا أساس لها من الصحة.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا نعرف من هم القراصنة الذين يشيرون إليهم وأي نوع من التدخل في الانتخابات."
وأوضح أن مايكروسوفت لم تقدم "أي دليل" لدعم هذا الإدعاء.
وأضاف بيسكوف "من يقصدون؟ ما الدليل الذي لديهم ليتوصلوا إلى هذه الاستنتاجات؟ نحن لا نفهم."
وفي بيانها، قالت مايكروسوفت إن أحدث الاكتشافات "توضح أن قطاع التكنولوجيا سوف يحتاج إلى بذل المزيد للمساعدة في حماية العملية الديمقراطية".