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كُتّاب وآراء
انتقاد صوت الأذان يسجن سيدة بوذية في إندونيسيا
قضت محكمة في إندونيسيا بالسجن 18 شهرا بحق سيدة بوذية متهمة بإهانة الإسلام بعد احتجاجها بسبب ارتفاع صوت آذان مسجد في مدينة ميدان عاصمة مقاطعة سومطرة الشمالية.
وأدان رئيس لجنة القضاة وايحيو بريستيو ميليانا (44 عاما) المتهمة بإهانة لاسلام الذي يعتنقه 88% من أكثر من 260 مليون إندونيسي.
وقالت محامية المتهمة فيري ويرا بادانج لوكالة (إفي) إنها ستطعن في الحكم.
وقع حادث الاعتراض على صوت أذان المسجد في عام 2016 وأعقبه احتجاجات لمسلمين ضد الجالية الصينية وعشرات المعابد البوذية في مدينة تانجونج بالاي الساحلية في سومطرة الشمالية.
واعتقلت السلطات 19 شخصا بسبب أعمال الشغب واتهموا وأدينوا بالسجن بين شهر وأربعة أشهر في جرائم تتضمن سلب وتخريب ممتلكات وتحريض على العنف.