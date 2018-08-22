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كُتّاب وآراء
تقرير: كوريا الشمالية تواصل برنامجها النووي
كشف تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كوريا الشمالية لم تتخل بعد عن برنامجها النووي، محذرا من أن الأنشطة الذرية للدولة الآسيوية لا تزال تثير "تخوفات هائلة".
وورد في تقرير الوكالة أن "استمرار وتطوير البرنامج النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتصريحات في هذا الصدد من جانبها، تدعو لقدر كبير من التخوف".
وتكشف الوكالة بالتالي عن عدم وجود مؤشرات على وقف بيونج يانج أنشطتها النووية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو/حزيران الماضي، استعدادهما لنزع الأسلحة النووية عن المنطقة.
وجمعت الوثيقة، التي حررها الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو، قرارات الإدانة التي أصدرها مجلس الأمن ضد تجارب الأسلحة الذرية المتعاقبة التي نفذتها كوريا الشمالية.
وأضاف التقرير "خلافا لمتطلبات هذه القرارات، لم تتخل كوريا الشمالية عن برنامجها النووي القائم بشكل تام ومؤكد ولا رجعة فيه، ولم توقف كل الأنشطة المتعلقة