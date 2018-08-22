24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عبد الرؤوف وعيد نظيف
- إعادة الخدمة العسكرية وانضباط المواطن المغربي
- طقوس عيد الأضحى في سوس .. عادات وتقاليد ضاربة في القدم
- السوق الأسبوعي بالسهول
- نجوم الفن يغنون للملك
طقوس عيد الأضحى في سوس .. عادات وتقاليد ضاربة في القدم (5.00)
سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)
المغرب يشدد الخناق على الهجرة السرية بترحيل عشرات السنغاليين (5.00)
- تجنيد شباب المغرب يثير قلق البوليساريو .. والجزائر تفضل الصمت - (109)
- حذف العثماني لحقيبة "أفيلال" يجلب احتقانا داخل حزب "الكتاب" - (86)
- الأوراق النقدية تختفي من شبابيك الأبناك المغربية - (74)
- "الماستر مقابل المال" يوقف أنشطة مسؤول بجمعية "محاربة الرشوة" - (54)
- تحركات حكومية جزائرية تبحث تنظيم "مونديال" مشترك مع المغرب - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سجناء يضرِبون ضد"العبودية الحديثة" في أمريكا
أعلن نزلاء في سجون 17 ولاية أمريكية، خوض إضراب سلمي، احتجاجًا على ظروف سجنهم، يعد الأكبر في تاريخ السجون الأمريكية.
جاء ذلك في بيان لمجموعة مستقلة، تقدم مساعدات للسجناء، تدعى "المدافعون عن السجون".
وأفاد البيان أن الإضراب من المقرر أن يستمر 15 يومًا (اعتبارا من الثلاثاء)، ويشمل التوقف عن أداء واجبات عملهم، بهدف لفت الانتباه إلى ما يعتبرونه "الظروف الاستغلالية".
وأشارت المجموعة إلى احتمال أن يلجأ عدد من السجناء إلى الإضراب عن الطعام كذلك، دون تحديد مجموع عدد المشاركين في الاحتجاج.
وأوضح البيان أن الخطوة تأتي بعد أعمال شغب وقعت في أبريل، في سجن "لي كورديكال" بولاية كارولينا الجنوبية، قتل فيها 7 سجناء، واتهمت السلطات إثرها باستخدام القوة المفرطة ضد محتجين على سوء خدمات السجن.
وأكدت "المدافعون عن السجون" أن "هؤلاء الرجال والنساء يطالبون بظروف معيشة إنسانية، والتمتع بالتأهيل، وإنهاء العبودية الحديثة".
ومن جملة المطالب التي يرفعها السجناء الأمريكيون؛ "تحسين ظروف وسياسات السجون، وإنهاء الرق ودفع أجور مناسبة مقابل العمل، وإلغاء أحكام السجن مدى الحياة، ووضع حد للعنصرية في إصدار الأحكام المخففة والإفراج المشروط".
ويوكل لنزلاء عدد من السجون في البلاد القيام ببعض الأعمال الشاقة، مقابل الحصول على أجور، تصفها منظمات حقوقية بأنها "هزيلة" و"استغلالية".