24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. نجوم الفن يغنون للملك (5.00)

  2. مادونا تتألق بحلي أمازيغي في حفل عالمي (5.00)

  3. سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)

  4. العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى يشمل عددا من معتقلي الريف (5.00)

  5. "حراك الريف" .. أكثر من 180 معتقلا يستفيدون من العفو الملكي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عمدة تونسي ينقل قنبلة من الحرب العالمية الثانية

عمدة تونسي ينقل قنبلة من الحرب العالمية الثانية

عمدة تونسي ينقل قنبلة من الحرب العالمية الثانية
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 22 غشت 2018 - 09:41

اضطر عمدة في ولاية القيروان التونسية، الثلاثاء، إلى نقل قنبلة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية من أرض زراعية على متن سيارته الخاصة لتفادي حصول كارثة.

وذكرت تقارير إعلامية أن فلاحا عثر على القنبلة في أرض زراعية بمنطقة الشبيكة التابعة لولاية القيروان في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، بعد أن جرفتها مياه الأمطار الغزيرة.

وبادر الفلاح بإعلام السلطات الأمنية وكان يفترض أن تحضر وحدات عسكرية خاصة لتفكيك القنبلة ونقلها من الأرض الزراعية.

وذكرت إذاعة محلية إن العمدة تولى بعد انتظار دام ساعات دون وصول الوحدات العسكرية، نقل القنبلة على سيارته الخاصة إلى مقر الحرس الوطني بسبب تخوف الأهالي من امكانية حصول كارثة.

وأفادت الإذاعة بأن العمدة قام بمخاطرة عبر خرق إجراءات السلامة في الوقت، الذي كان يفترض فيه تأمين مكان القنبلة وحظر لمسها إلى حين حضور وحدات من الجيش.

ويجري على نحو عارض وبشكل متواتر العثور على قنابل وقطع عسكرية تعود إلى الحرب العالمية الثانية حيث كانت تونس مسرحا لمعارك بين قوات المحور والحلفاء في الفترة بين عامي 1942 و1943.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.