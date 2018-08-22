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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة تدين المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

محكمة تدين المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

محكمة تدين المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية
هسبريس - إفي
الأربعاء 22 غشت 2018 - 01:05

أدان القضاء الأمريكي، الثلاثاء، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت، المتواجد في السجن حاليا، بالتزوير ومن الممكن أن يقضي بقيه عمره داخل محبسه بسبب التهم المنسوبة إليه.

وأدين مانافورت بـ8 اتهامات من إجمالي 18 تهمة تزوير في إطار التحقيقات التي يرأسها النائب العام الخاص في الولايات المتحدة، روبرت مولر، والتي تبحث في وجود صلة محتملة بين أعضاء حملته الانتخابية وروسيا في انتخابات عام 2016 والمعروفة بـ"المؤامرة الروسية".

وعلى الرغم من إجماع آراء القضاة في التهم الثمان التي وجهت لمانافورت، إلا أنهم لم يجمعوا على رأي واحد بإدانته في التهم الـ10 الأخرى.

ويتبقى الآن إعلان القاضي بالموعد النهائي للنطق بالحكم فيما يتعلق بالتهم التي تم الحكم فيها بالفعل، في الوقت الذي يتوجب عليه إصدار حكمه النهائي حول التهم الـ10 الأخرى، وهو ما يستدعي نظر القضية من قبل هيئة محلفين أخرى.

ويواجه مانافورت 18 تهمة بسبب عدم إفصاحه عن 75 مليون دولار حصل عليها من تقديم استشارات لحكومات أجنبية، بما فيها حكومة الرئيس الأواكرني السابق الموالي لروسيا، فيكتور ياناكوفيتش (2010-2014)، الذي ساعده على تحسين صورته.

وبين 2006 و2017 عمل مانافورت ليانكوفيتش ولحكومات أخرى دون إبلاغ السلطات الأمريكية، وهو ما يمثل جريمة.

ومن الممكن أن تصل إجمالي فترات إدانته في هذه التهم إلى السجن 270 عاما، وبالتالي قد يقضي باقي حياته خلف القضبان.

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