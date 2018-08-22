روسيا تزود سوريا بمنظومة لتخطيط المدن

هسبريس - افي

وصلت سفينة شحن روسية محمّلة بـ200 طن من المعدات التقنية بما فيها مجمع رقمي متنقل لوضع الخرائط ومخططات المدن، إلى ميناء طرطوس السوري، وذلك في إطار التعاون العسكري التقني بين موسكو ودمشق.

وبحسب ما افاد موقع (روسيا اليوم) الأربعاء فإن مجمع الخرائط يتكون من 5 شاحنات و5 مقطورات وحاويات للمعدات المساعدة، ليقوم بتشغيله 30 خبيرا للأغراض العسكرية والمدنية.

وبين المهام القادر على تنفيذها هذا المجمع، مسح التضاريس، ووضع نماذج ثلاثية الأبعاد للخرائط، ورسم الخرائط الرقمية وغير ذلك من أعمال المساحة وترسيم الحدود.

وأكد رئيس قسم الاتصالات العسكرية لدى القوات الروسية في سوريا، قسطنطين كالميكوف، أن هذا المجمع سيساعد السوريين في وضع خرائط جديدة لسوريا، ضرورية لإعادة إعمار وتخطيط المدن والبلدات المتضررة جراء الحرب.

وأشار إلى أن الخرائط الموجودة حاليا، وضعت قبل نصف قرن، كما تعرضت الكثير من المناطق السكنية للتدمير.

من جانبه قال رئيس قسم الطبوغرافيا في الجيش السوري، حسن محمد علي إن القوات المسلحة السورية بحاجة ماسة لهذا المجمع.

كما من المقرر تشكيل فريق عمل روسي سوري مشترك مهمته وضع مخططات إلكترونية للمدن وخرائط رقمية لكل المناطق والمدن السورية.