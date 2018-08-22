أكبر مسجد في بكين يستقبل مسلمي الصين

هسبريس - الأناضول

أقبل المسلمون في الصين وتايلاند ونيبال، على المساجد صباح اليوم الأربعاء، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

واكتظ مسجد "نيوجيه"، أكبر وأقدم مساجد العاصمة الصينية بكين، بالمصلين في ساعات الصباح، بمناسبة العيد.

وبعد أداء صلاة العيد، تبادل المسلمون الصينيون في بكين ومناطق أخرى، التهاني، ثم انتقلوا لذبح أضاحيهم.

وأنشئ مسجد "نيوجيه" والكلية التابعة له، في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ويعرفان في الوثائق العثمانية باسم "دار العلوم الحميدية".

وفي المراجع الصينية يعرفان بـ"مدرسة تنشئة العلماء المسلمين"، ولعبا دورا كبيرا في بناء جسر للتواصل بين الدولة العثمانية ومسلمي الصين.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود أكثر من 20 مليون مسلم في الصين، موزعين على 10 أقليات من أصل 56 أقلية تقطن البلاد.

تايلاند

وفي تايلاند، شهدت المساجد المركزية الكبيرة ازدحامًا كبيرًا بالمصلين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، بمناسبة العيد.

وامتلأ المسجد المركزي في منطقة "فطاني" جنوبي تايلاند، بالمصلين منذ صلاة الفجر، وسط أجواء مليئة بالسرور.

وتبادل المسلمون في تايلاند التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد الانصراف من صلاة العيد.

وتشرف فرق تابعة لوقف الديانة التركي على برنامج تطوعي لذبح الأضاحي وتوزيح لحومها على المسلمين في هذا البلد.

نيبال

في نيبال توافد المسلمون أيضًا على المساجد صباح اليوم، لأداء صلاة العيد وتبادل التهاني.

واجتمع حشد من المصلين في حديقة "عيدكاه" المخصصة فقط لأداء صلاة العيد في منطقة "إيناروا" جنوبي نيبال.

ويشكل المسلمون حوالي 5 في المئة من سكان نيبال التي يعتنق معظم سكانها "الهندوسية".