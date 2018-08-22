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الرئيسية | خارج الحدود | عيد الأضحى في ميانمار .. فرحة تشوبها المرارة

عيد الأضحى في ميانمار .. فرحة تشوبها المرارة

عيد الأضحى في ميانمار .. فرحة تشوبها المرارة
هسبريس - الأناضول
الأربعاء 22 غشت 2018 - 19:45

احتفل المسلمون في ميانمار، بقدوم عيد الأضحى، في جو تشوبه المرارة، في ظل الحصار والتضييق المفروض عليهم في إقليم أراكان.

وتوافد المسلمون المقيمون في منطقة سونجار أونغمينغالار، بمدينة ستيوي، في إقليم أركان (غرب)، تحت رقابة قوات الأمن الميانمارية إلى مسجد تاج الدين، المبني عام 1878، لأداء صلاة العيد.

وعقب صلاة العيد تلا المصلون الأدعية من أجل مسلمي أراكان، الذين قُتلوا أو هُجروا على يد العصابات البوذية، وبقية المسلمين المظلومين في أنحاء العالم.

ولم يتمالك بعض المصلين أنفسهم من ذرف الدموع تأثرًا خلال تلاوة الأدعية.

ومنذ غشت 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان (راخين)، من قبل الجيش ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - وجدي عيد مبارك سعيد الأربعاء 22 غشت 2018 - 20:28
اللهم انصر اخواننا الروهينكا اللهم اكرمهم بما شأت يارب العالمين وانصرهم على من عاداهم اللهم ارحم وغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر المسلمين في كل مكان يارب وعيد مبارك سعيد
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2 - هرو هولاكو الأربعاء 22 غشت 2018 - 20:32
"عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد" أنا أتساءل ما دنب هؤلاء سكان ميانمار هل صفة الاسلام أم صفة الأقلية أم شيء آخر هو الدي جعلهم طعما لعصابات حكومية في تلك البلاد. شيء آخر أينك يا أمريكا و أينك يا روسيا وأينك يا صين؟ وأينك يا أمم متحدة؟ والله ثم والله لو أن البوديين أو المسيحيين هم من تعرضوا لتلك الجرائم لأصدرت الأمم المتحدة قرارات تلو القرارات ضد المسلمين.
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