24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- باحث موريتاني: نواكشوط تشكل العمق الاستراتيجي للرباط في إفريقيا
- عشرات المهاجرين يستغلون عيد الأضحى لاقتحام سبتة المحتلة
- الرئيس الجزائري بوتفليقة يعزل مدير أمن الجيش
- المغربي بوهدوز ينضم إلى نادي الباطن السعودي
- شخص ينهي حياة غريمه بالسلاح الأبيض في فاس
محتجون يعلقون جلود الأضاحي بباب "وكالة الماء" بالقصر الكبير (5.00)
طقوس عيد الأضحى في سوس .. عادات وتقاليد ضاربة في القدم (5.00)
بين عالم السينما ورياضة كرة القدم .. الأفلام خالدة والمقابلات تتبدد (5.00)
المغرب يشدد الخناق على الهجرة السرية بترحيل عشرات السنغاليين (5.00)
العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى يشمل عددا من معتقلي الريف (5.00)
- الأوراق النقدية تختفي من شبابيك الأبناك المغربية - (83)
- شباب يعارضون "وصاية الدولة" بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية - (60)
- تحركات حكومية جزائرية تبحث تنظيم "مونديال" مشترك مع المغرب - (60)
- انقطاع الماء في العديد من المدن يُفسد فرحة العيد على المغاربة - (60)
- "الماستر مقابل المال" يوقف أنشطة مسؤول بجمعية "محاربة الرشوة" - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عيد الأضحى في ميانمار .. فرحة تشوبها المرارة
احتفل المسلمون في ميانمار، بقدوم عيد الأضحى، في جو تشوبه المرارة، في ظل الحصار والتضييق المفروض عليهم في إقليم أراكان.
وتوافد المسلمون المقيمون في منطقة سونجار أونغمينغالار، بمدينة ستيوي، في إقليم أركان (غرب)، تحت رقابة قوات الأمن الميانمارية إلى مسجد تاج الدين، المبني عام 1878، لأداء صلاة العيد.
وعقب صلاة العيد تلا المصلون الأدعية من أجل مسلمي أراكان، الذين قُتلوا أو هُجروا على يد العصابات البوذية، وبقية المسلمين المظلومين في أنحاء العالم.
ولم يتمالك بعض المصلين أنفسهم من ذرف الدموع تأثرًا خلال تلاوة الأدعية.
ومنذ غشت 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان (راخين)، من قبل الجيش ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".