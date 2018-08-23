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الرئيسية | خارج الحدود | السلطانت الإندونيسية تغرق 125 سفينة صيد أسماك

السلطانت الإندونيسية تغرق 125 سفينة صيد أسماك

السلطانت الإندونيسية تغرق 125 سفينة صيد أسماك
هسبريس - متابعة
الخميس 23 غشت 2018 - 01:38

أغرقت السلطانت الإندونيسية، 125 سفينة صيد أسماك، لإقدامها على أنشطة صيد مخالفة للقوانين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الملاحة والصيد البحري ليلي بريغيواتي، الأربعاء، إن السلطات رصدت 125 سفينة تصيد بطرق مخالفة للقوانين في مياه البلاد.

وأوضحت بريغيواتي، في تصريح صحفي، أن السفن التي تم إغراقها تتمثل في 86 سفينة فيتنامية، و20 ماليزية، و14 فلبينية، و5 إندونيسية.

وعقب مجيئه إلى السلطة في 2014، قرر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، فرض عقوبات قاسية بحق السفن المخالفة لقوانين الصيد.

وتقوم السلطات الإندونيسية بإغراق السفن المخالفة بعد تفجيرها بالديناميت، بهدف ردع الصيادين المخالفين.

ووفقًا لمعلومات رسمية، أغرقت إندونيسيا 488 سفينة صيد مخالفة منذ 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أحمد الخميس 23 غشت 2018 - 01:45
مصادرتها والاستفادة منها خير من اتلافها واغراقها
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2 - rachida الخميس 23 غشت 2018 - 01:59
هذا ما نعتبره محاربة الفساد الضرب من حديد حتى يكون القانون هو السيد وليس كما عندنا نعتبر ذلك اختلالات فنتغاظى عن معاقبة المفسدين .
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3 - عبد المنعم الخميس 23 غشت 2018 - 02:06
وحنا عندنا كيستقبلوهم ينهبو الثروات السمكية
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