السلطانت الإندونيسية تغرق 125 سفينة صيد أسماك

هسبريس - متابعة

أغرقت السلطانت الإندونيسية، 125 سفينة صيد أسماك، لإقدامها على أنشطة صيد مخالفة للقوانين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الملاحة والصيد البحري ليلي بريغيواتي، الأربعاء، إن السلطات رصدت 125 سفينة تصيد بطرق مخالفة للقوانين في مياه البلاد.

وأوضحت بريغيواتي، في تصريح صحفي، أن السفن التي تم إغراقها تتمثل في 86 سفينة فيتنامية، و20 ماليزية، و14 فلبينية، و5 إندونيسية.

وعقب مجيئه إلى السلطة في 2014، قرر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، فرض عقوبات قاسية بحق السفن المخالفة لقوانين الصيد.

وتقوم السلطات الإندونيسية بإغراق السفن المخالفة بعد تفجيرها بالديناميت، بهدف ردع الصيادين المخالفين.

ووفقًا لمعلومات رسمية، أغرقت إندونيسيا 488 سفينة صيد مخالفة منذ 2014.