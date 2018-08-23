إسرائيل تطور نسخة معدلة من دبابة "ميركافا"

هسبريس - افي

يصمم الجيش الإسرائيلي نسخة معدلة من دبابة "ميركافا مارك 4" القتالية، ستدخل الخدمة في غضون 3 سنوات وستكون مجهزة بأنظمة متقدمة ذات قدرة أعلى على حماية الطاقم وفاعلية أكبر في إطلاق النيران، حسبما أفادت اليوم وسائل إعلام محلية.

وستحمل الدبابة الجديدة اسم "ميركافا مارك 4 باراك" وستكون أكثر سرعة وفاعلية في المعارك وآمنة بشكل أكبر من الحالية، حسبما أفاد اليوم موقع (Ynet) الإلكترونية.

وستكون الدبابة مزودة بجهاز حاسوب ينظم المهام المختلفة للمركبة، وسوف يستقبل معلومات من شبكة العمليات والأنظمة الداخلية فضلا عن تحليل المعلومات ونقلها إلى غرفة القيادة.

وفيما يتعلق بالقدرات الدفاعية ستحظى بمنظومة مضادة للصواريخ طراز "تروفي" معدل وبقدرة آلية أكبر على الاستهداف.