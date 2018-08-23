24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. محتجون يعلقون جلود الأضاحي بباب "وكالة الماء" بالقصر الكبير (5.00)

  2. قصراويون يطالبون برحيل "راديل" .. محام: قطع الماء إهانة للمغاربة (5.00)

  3. أجواء العيد في أمريكا (5.00)

  4. طقوس عيد الأضحى في سوس .. عادات وتقاليد ضاربة في القدم (5.00)

  5. المغرب يشدد الخناق على الهجرة السرية بترحيل عشرات السنغاليين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تطور نسخة معدلة من دبابة "ميركافا"

إسرائيل تطور نسخة معدلة من دبابة "ميركافا"

إسرائيل تطور نسخة معدلة من دبابة "ميركافا"
هسبريس - افي
الخميس 23 غشت 2018 - 01:16

يصمم الجيش الإسرائيلي نسخة معدلة من دبابة "ميركافا مارك 4" القتالية، ستدخل الخدمة في غضون 3 سنوات وستكون مجهزة بأنظمة متقدمة ذات قدرة أعلى على حماية الطاقم وفاعلية أكبر في إطلاق النيران، حسبما أفادت اليوم وسائل إعلام محلية.

وستحمل الدبابة الجديدة اسم "ميركافا مارك 4 باراك" وستكون أكثر سرعة وفاعلية في المعارك وآمنة بشكل أكبر من الحالية، حسبما أفاد اليوم موقع (Ynet) الإلكترونية.

وستكون الدبابة مزودة بجهاز حاسوب ينظم المهام المختلفة للمركبة، وسوف يستقبل معلومات من شبكة العمليات والأنظمة الداخلية فضلا عن تحليل المعلومات ونقلها إلى غرفة القيادة.

وفيما يتعلق بالقدرات الدفاعية ستحظى بمنظومة مضادة للصواريخ طراز "تروفي" معدل وبقدرة آلية أكبر على الاستهداف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - rachida الخميس 23 غشت 2018 - 01:29
ستكون ان شاء الله كالميركافا السابقة التي اصطادتها عناصر المقاومة في حرب تموز وكانت اضحوكة الدبابات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - حمو الخميس 23 غشت 2018 - 01:56
وفي سياق آخر، عزز الجيش المغربي جداره الأمامي من تشكيلة جنود راجلين ألفا 56 مكونة من 5 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة. سيساهم هذا الجدار الأمامي في التصدي للنزوح السري عبر أشرطة المملكة الحدودية خاصة بتندرارة وقرب وادي الذهب، وكذلك إلى حل دائم لمشكل مطالبة الشباب بحقه في الدراسة، السكن والشغل. وفي إطار السياسة المندمجة لقطاعات التعليم، الصحة والعسكر، فسوف يتم توفير عتاد من نوع بيتا 71 لكل جندي مجهزة بدعاء الوالدين والحسوة ديال الصباح..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.