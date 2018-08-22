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كُتّاب وآراء
مالطا تتهم إيطاليا بالإخلال باتفاق استقبال المهاجرين
استنكرت حكومة مالطا اليوم عدم التزام إيطاليا بالاتفاق المبرم لاستقبال مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا على متن سفينة تابعة لمنظمة "لايفلاين" غير الحكومية في 27 يونيو الماضي.
وقالت حكومة مالطا في بيان إن "سلطاتها قد تواصلت بالفعل مع السلطات الإيطالية للوفاء بالالتزامات التي وعدت بها في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك لم تقدم السلطات الإيطالية أي إجراء ملموس".
وأضافت أن "إيطاليا للأسف لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها الخاصة بآلية إعادة التوزيع التي بدأتها مالطا إزاء المهاجرين الذين نزلوا فيها من على متن سفينة لايفلاين يوم 27 يونيو الماضي، رغم جهود سلطات مالطا لاستكمال هذه العملية مع السلطات الإيطالية".
وجاءت تصريحات مالطا ردا على الاتهامات التي وجهتها إيطاليا لها أمس.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد أعلن أمس أن فرنسا الوحيدة من الدول الأوروبية الستة، وبينها مالطا، الذين كانوا قد التزموا باستضافة 450 مهاجرا نزلوا في يوليوز الماضي في ميناء بوزالو بجزيرة صقلية الإيطالية، التي أوفت بالتزاماتها.
كما طالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق مع مالطا لتهربها من مسئولية 177 مهاجرا أنقذهم قارب تابع لخفر السواحل الإيطالية وقدم لهم الرعاية بالقرب من مياهها الأسبوع الماضي.
وظل هؤلاء المهاجرين خمسة أيام في المياه انتظارا لتصريح إيطاليا بميناء ونزلوا الليلة الماضية في مدينة كاتانيا بصقلية.