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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران

أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران

أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران
هسبريس - إفي
الخميس 23 غشت 2018 - 05:27

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل إن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

وذكر بولتون أن التهديد الإيراني كان الموضوع الأساسي خلال لقاءاته مع السلطات الإسرائيلية وكبار المسئولين الأمنيين خلال الأيام الأخيرة في إسرائيل.

وأضاف المسئول الأمريكي إن إعادة فرض العقوبات على إيران أظهر واقعا سلبيا كبيرا في إيران، ما جعل متظاهرون يخرجون للشوارع من جل الهتاف "الموت للنظام" بدلا من "الموت لإمريكا".

وفيما يتعلق بسوريا، أوضح أن الولايات المتحدة سوف ترد بقوة حال أقدم النظام السوري على استخدام أسلحة كيماوية في النزاع الدائر بالبلد العربي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل عدة شهور انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى واستئناف العقوبات التي علقت مقابل سماح إيران باجراء عمليات تفتيش لمنشآتها النووية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض أول حزمة من العقوبات على إيران في السابع من الشهر الجاري وأوضحت أنها ستعلن في الخامس من نونبر المقبل عن حزمة ثانية تشمل قيود على بيع النفط.

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