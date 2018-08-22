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الرئيسية | خارج الحدود | الإرهاب يجر مواطنا روسيا إلى الاعتقال في ألمانيا

الإرهاب يجر مواطنا روسيا إلى الاعتقال في ألمانيا

الإرهاب يجر مواطنا روسيا إلى الاعتقال في ألمانيا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 22 غشت 2018 - 21:31

ذكرت مصادر رسمية أن السلطات الألمانية اعتقلت اليوم في برلين مواطنا روسيا لتورطه في الإعداد لهجوم عنيف داخل الدولة وحيازة متفجرات.

وقالت النيابة الفيدرالية إن اعتقال ماجوميد علي سي.، الإسلامي الراديكالي كما أسمته النيابة، جاء بعد صدور أمر من المحكمة العليا وبمشاركة قوات من المكتب الفيدرالي والتحقيق الجنائي.

وأضافت النيابة أنه يشتبه في قيام المعتقل البالغ من العمر 31 عاما بالإعداد لهجوم وعمل إجرامي بمتفجرات بالتعاون مع كليمينت بي. المعتقل في فرنسا.

وعثرت القوات في منزل المعتقل بالعاصمة الألمانية على عدة أسلحة، فضلا عن ثلاثة كيوغرامات من بيروكسيد الأسيتون كان المشتبه فيهما يصنعانه على ما يبدو في فرنسا مطلع عام 2017.

من جهة أخرى، كان كليمينت بي. قد اعتقل في فرنسا يوم 18 أبريل 2017 في مارسيليا، جنوب شرقي فرنسا، بتهمة التورط في الإعداد لهجوم بمتفجرات في ذلك البلد.

وأشارت النيابة العامة الألمانية إلى عدم معرفتها توقيت أو مكان الهجوم الذي كان يُنتظر القيام به بهدف "قتل عدد كبير من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.

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