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إيبولا يحصد عشرات الضحايا بالكونغو الديمقراطية
ارتفعت حصيلة حالات الوفاة المؤكدة جراء حدوث تفشي جديد لوباء الإيبولا في منطقتين بشمال جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 32 شخصا بشكل مؤكد، من بين 59 حالة وفاة لأشخاص يحملون أعراض المرض.
ويتفشى الفيروس المميت في اثنين من الأقاليم الواقعة بشمال شرقي البلاد، شمال كيفو وإيتوري، حيث تم تسجيل اجمالي 102 حالة (75 مؤكدة و22 محتملة)، بحسب آخر احصاء لوزارة الصحة الكونغولية.
ورصدت الوزارة وجود 59 حالة وفاة مسجلة لأشخاص يحملون علامات المرض، رغم أنه هناك 32 حالة فقط تأكد وفاتهم نتيجة الإصابة بالوباء، فيما لازالت الوزارة تختبر مدى إصابة تسع حالات أخرى بالفيروس.
وقامت السلطات الكونغولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتطوير حملة تلقيح مع العلاج التجريبي "rVSV-ZEBOV" منذ 8 غشت الجاري، وتم بالفعل إعطاء ألف و693 جرعة.
وكانت حكومة الكونغو الديمقراطية قد أعلنت في 24 يوليوز الماضي انتهاء وباء الإيبولا الذي اُكتشف في البلد الأفريقي في مايو/آيار السابق، وذلك بعد مرور 42 يوما دون اكتشاف إصابات جديدة.