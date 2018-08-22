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كُتّاب وآراء
الرئيس الجزائري بوتفليقة يعزل مدير أمن الجيش
عزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، مدير أمن الجيش محمد تيرش، وعين خلفا له اللواء عثمان بن ميلود، حسب وسائل إعلام محلية.
كما أنهى بوتفليقة، مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، وعين خلفا له اللواء حاجي زرهوني، الذي كان يشغل مدير مركزي للمعتمدية.
وأشار موقع "النهار الجديد"، المقرب من الرئاسة، إلى أن هذه التعيينات تدخل في إطار الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس الجزائري في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني.
وتأتي هذه التغييرات بعد أقل من أسبوع من عزل كل من اللواء شنتوف الحبيب، من قيادة الناحية العسكري الأولى، واللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية.
ومنذ أسابيع أقال بوتفليقة، مدير الأمن الوطني عبد الغني هامل، ومدير الدرك الوطني مناد نوبة، وعدد من مدراء الأمن بالولايات، بالإضافة إلى قضاة وإطارات سامية في الدولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
بوتفليقة أمد الله في عمره، ورزقه الصحة والعافية لا يستطيع إن تخلى عنه خدمه حتى البقاء على قيد الحياة لأنه مقعد ومنهك القوى ولا يستطيع حتى دخول الحمام وتناول الطعام واسماع صوته المبحوح ...فكيف يجرؤ على عزل واعفاء كبار اطر الدولة.
انها حرب طاحنة بين اللصوص الكبار وأبناء الحركي الذين يحكمون الجزائر واضعين بوتفليقة اامسكين في واجهة الصورة. انها مآسي الديكتاتوريات ومشاهد مضحكة للانظمة الشمولية العسكرية. شيء مضحك. اللهم لا شماتة
الاضحى.وكيف له ان يعرف انه رءيس البلاد
ويستطيع ان يقيل شخصا من منصبه.
Algeria is a rogue state. The army has captured it and will not stop milking its natural resources until they run dry.
Normal countries have armies. The Algerian army has a country for itself.