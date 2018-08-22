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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الجزائري بوتفليقة يعزل مدير أمن الجيش

الرئيس الجزائري بوتفليقة يعزل مدير أمن الجيش

الرئيس الجزائري بوتفليقة يعزل مدير أمن الجيش
هسبريس - متابعة
الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:15

عزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، مدير أمن الجيش محمد تيرش، وعين خلفا له اللواء عثمان بن ميلود، حسب وسائل إعلام محلية.

كما أنهى بوتفليقة، مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، وعين خلفا له اللواء حاجي زرهوني، الذي كان يشغل مدير مركزي للمعتمدية.

وأشار موقع "النهار الجديد"، المقرب من الرئاسة، إلى أن هذه التعيينات تدخل في إطار الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس الجزائري في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني.

وتأتي هذه التغييرات بعد أقل من أسبوع من عزل كل من اللواء شنتوف الحبيب، من قيادة الناحية العسكري الأولى، واللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية.

ومنذ أسابيع أقال بوتفليقة، مدير الأمن الوطني عبد الغني هامل، ومدير الدرك الوطني مناد نوبة، وعدد من مدراء الأمن بالولايات، بالإضافة إلى قضاة وإطارات سامية في الدولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - فاهمة اللعبة الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:33
زعما انا راه باقي عايش وخدام يلاه خير صوتو عليا
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8
2 - Marocaine الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:37
وهل صحة الرئيس الجزائري تسمح له باتخاد مثل هكذا قرارات وتعديلات حيوية؟!
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8
3 - مول سيبير سابقا الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:38
لم يقيل أحد بوتفليقة خارج التغطية الرجل بالكاد يستنشق الهواء الذي يتحكم في الدولة هو أخوه سعيد الذي يقوم بخطة لتصفية الحرس القديم للوصول للسلطة بعصابة جديدة
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4 - شاكر الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:42
المعزول لا يعزل.اللهم شافي مرضانا
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6
5 - قهوة سوداء الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:45
بوتفليقة يعزل ؟؟؟ نكتة عيد الأضحى
بوتفليقة أمد الله في عمره، ورزقه الصحة والعافية لا يستطيع إن تخلى عنه خدمه حتى البقاء على قيد الحياة لأنه مقعد ومنهك القوى ولا يستطيع حتى دخول الحمام وتناول الطعام واسماع صوته المبحوح ...فكيف يجرؤ على عزل واعفاء كبار اطر الدولة.
انها حرب طاحنة بين اللصوص الكبار وأبناء الحركي الذين يحكمون الجزائر واضعين بوتفليقة اامسكين في واجهة الصورة. انها مآسي الديكتاتوريات ومشاهد مضحكة للانظمة الشمولية العسكرية. شيء مضحك. اللهم لا شماتة
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5
6 - ع.الحميد الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:51
سي بوتفليقة لا يعلم ان بلاده احتفلت بعيد
الاضحى.وكيف له ان يعرف انه رءيس البلاد
ويستطيع ان يقيل شخصا من منصبه.
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2
7 - mouad الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:51
إنه صراع السلطة بين قيادات الجيش بتراس القايدصالح والطرف الآخر رجال الأعمال والشرطة فمن سينتصر؟
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2
8 - Allali الأربعاء 22 غشت 2018 - 15:56
The president does not have a clue what day it is today, let alone sack a high-ranking official.

Algeria is a rogue state. The army has captured it and will not stop milking its natural resources until they run dry.

Normal countries have armies. The Algerian army has a country for itself.
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9 - مغربي الأربعاء 22 غشت 2018 - 16:02
يبذو ان الجزائر دخلت مرحلة ألاعودة و خرجت حروب النظام على كرسي رءاسة الى العلن رغم تكتم شديد عليها في فترات السابقة منذ مرض بوتفليقة و التي كان يدور رحاها بالشراسة في السر لكن التطورات العالمية و الازمات داخلية الخانقة فرضت على فريق و مؤيدي سعيد بوتفليقة تعيينات و اعفاءات واعتقالات و نفي و تهديدات لتكميم افواه قوى الحية من الجزائريين من معارضيه عبر تخوين و بالمؤسسة العسكرية و باجهزة الامنية بيت قصيد وهي من ضمن اليات هذه الحروب التي تؤشر ان النظام الجزاءري تلقى الضوء الاخضر من اسياده لتمرير عهدة جديدة لبوتفليقة او لنسخة منه وفق اجندات تخدم قوى الاستعمار و استراتيجيات النظام الخاصة التي هي عكس أهداف و طموحات الشعوب المغاربية الخمس.
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