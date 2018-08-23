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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي في صفقات أسلحة

روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي في صفقات أسلحة

روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي في صفقات أسلحة
هسبريس - متابعة
الخميس 23 غشت 2018 - 07:19

تخلت شركة "روس أوبورون إكسبورت"، التي تدير نحو 85 بالمئة من صادرات الأسلحة الروسية بالدولار الأمريكي في صفقات للأسلحة والمعدات العسكرية.

وكشف مدير شركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكساندر ميخييف، أنّ الشركة نفذت بالفعل أولى الصفقات العسكرية بعملات أخرى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وردا على سؤال إذا ما نفذت الشركة صفقات مستخدمة عملات غير الدولار، قال ميخييف: "أجل نفذنا".

ولم يكشف مدير شركة "روس أوبورون إكسبورت"، عن آلية تنفيذ الصفقة أو العملة البديلة عن الدولار التي تم استخدامها، أو حتى عن اسم الشريك التجاري، وفق المصدر ذاته.

كما لم يعلن إذا سيكون هذا النهج هو السائد لدى الشركة الروسية.

تعتبر"روس أوبورون إكسبورت"، جزءا من مجموعة "روستيخ" الحكومية، وتتعاون "روس أوبورون إكسبورت"، مع 700 شركة ومؤسسة تابعة لمجمع الصناعات العسكرية في روسيا.

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