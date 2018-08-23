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كُتّاب وآراء
الأمم المتحدة تحذر من اندلاع حرب جديدة بغزة
حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من وجود تهديدات باندلاع حرب جديدة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ العام 2007.
التحذير الأممي جاء على لسان روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، التي كانت تتحدث لأعضاء مجلس الأمن بجلسته الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط.
وقالت ديكارلو، في إفادتها لأعضاء المجلس، "هناك تهديدات باندلاع حرب جديدة في غزة والوضع الإنساني يتفاقم بشكل متزايد نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع".
وشددت على أنه لا ينبغي ربط المساعدة الإنسانية لغزة بأية أمور سياسية أو أمنية.
كما أشارت ديكارلو إلى أن الأمم المتحدة بحاجة 4.5 مليون دولار لضمان تقديم الحد الأدنى للخدمات الأساسية في القطاع حتى نهاية العام الجاري.
وشددت على أهمية سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الحالية في غزة.
كما أكدت ضرورة وضع الجهود في سياقها الأوسع لحل القضية الفلسطينية بإنها الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق مبدأ حل الدولتين.