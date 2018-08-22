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الرئيسية | خارج الحدود | ليبرمان يلتقي سرا مع وزير الخارجية القطري

ليبرمان يلتقي سرا مع وزير الخارجية القطري

ليبرمان يلتقي سرا مع وزير الخارجية القطري
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 22 غشت 2018 - 18:19

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان سراً مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قبرص في أواخر يونيو الماضي لمناقشة الوضع في قطاع غزة ، وفق ما ذكره موقع "والا نيوز" الإسرائيلي اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن الاجتماع عقد على هامش المحادثات التي كان ليبرمان يجريها مع وزيري الدفاع القبارصي واليوناني حول إمكانية إنشاء ميناء بحري لغزة كجزء من وقف إطلاق النار طويل الأمد بين إسرائيل وقطاع غزة.

في الأسبوع الماضي، ذكرت القناة العاشرة أن ليبرمان التقى بمبعوث قطر في غزة محمد العمادي في قبرص ، لكن حسب مسؤول إسرائيلي كبير نقل عنه وقع" والا"، يتردد العمادي كثيرا على إسرائيل، وأن اجتماعه مع ليبرمان في قبرص لم يكن ضروريا.

ويأتي الاجتماع السري بين ليبرمان وآل ثاني في الوقت الذي ينظر فيه قادة إسرائيل وحماس في مقترحات وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن مصر قدمت مقترحات لحماس ولإسرائيل بشان وقف اطلاق النار وتخفيف الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ عام2007 عقب سيطرة الحركة على القطاع.

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