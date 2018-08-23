مدينة لندن تعتزم حظر السيارات غير الكهربائية

هسبريس - متابعة

يعتزم حي المال وسط لندن ، المسمى بمدينة لندن، تجربة فرض حظر على أغلب السيارات غير الكهربائية، حسبما أعلنت إدارة المقاطعة.

وقالت الشركة التي تدير مدينة لندن إن البرنامج التجريبي سيطبق في الجزء الجنوبي من "مور لين" وهو شارع صغير في القطاع الشمالي من الحي المالي ولن يسمح سوى للطرازات الكهربائية والهجين.

وأضافت الشركة : "سوف ندرس بعناية نتائج البرنامج التجريبي ونستخدم المخرجات لكي نبلغ عن أي مقترحات مستقبلية للمناطق الأخرى في سكوير مايل".

وجاري تجربة المشروع بسبب ارتفاع مستويات العوادم في الشوارع الصغيرة بوسط مدينة لندن التاريخي.

ويمكن تطبيق الحظر فيما بعد على حي المال بالكامل .

وسوف يساعد المشروع لندن على اللحاق بغيرها من المدن الأوروبية مثل باريس حيث من المنتظر فرض حظر شامل على السيارات ذات المحركات التقليدية في 2030 .