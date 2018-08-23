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كُتّاب وآراء
نائب الرئيس الكيني الأكثر فسادا في البلاد
أفاد استطلاع أجرته شركة ابسوس للأبحاث التسويقية بأن واحدا من بين كل ثلاثة في كينيا يعتقد أن ويليام روتو نائب الرئيس هو الشخصية الأكثر فسادا في البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع خلص إلى آن وايجورو حاكمة مقاطعة كيرينياجا جاءت في المرتبة الثانية للشخصيات الأكثر فسادا في كينيا بنسبة 31 % يليها الرئيس السابق دانيال اراب موي بنسبة 17%.
وقالت ابسوس في بيان"نسبة أقل من شخص من بين كل خمسة كينيين يعتقد أنه سوف يتم محاسبة أي من الشخصيات الفاسدة".
وأشار الاستطلاع إلى أن ثلث من تهم استطلاع أرائهم يعتبرون الفساد التحدي الأكثر خطورة الذي يواجه كينيا.
ويشار إلى أن كينيا تحتل المرتبة الـ143 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية عام 2017.