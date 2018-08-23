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الرئيسية | خارج الحدود | نائب الرئيس الكيني الأكثر فسادا في البلاد

نائب الرئيس الكيني الأكثر فسادا في البلاد

نائب الرئيس الكيني الأكثر فسادا في البلاد
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 23 غشت 2018 - 00:50

أفاد استطلاع أجرته شركة ابسوس للأبحاث التسويقية بأن واحدا من بين كل ثلاثة في كينيا يعتقد أن ويليام روتو نائب الرئيس هو الشخصية الأكثر فسادا في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع خلص إلى آن وايجورو حاكمة مقاطعة كيرينياجا جاءت في المرتبة الثانية للشخصيات الأكثر فسادا في كينيا بنسبة 31 % يليها الرئيس السابق دانيال اراب موي بنسبة 17%.

وقالت ابسوس في بيان"نسبة أقل من شخص من بين كل خمسة كينيين يعتقد أنه سوف يتم محاسبة أي من الشخصيات الفاسدة".

وأشار الاستطلاع إلى أن ثلث من تهم استطلاع أرائهم يعتبرون الفساد التحدي الأكثر خطورة الذي يواجه كينيا.

ويشار إلى أن كينيا تحتل المرتبة الـ143 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية عام 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - fox الخميس 23 غشت 2018 - 01:11
مشكلة افريقيا الفساد فلولاه لما خاطر عماد البلد الشباب بحياته ولما فكر في الحريك بأفريقيا بغض النظر عن الثروة المعدنية فهي تملك رأسمال بشري شاب في أوج العطاء واراضي فلاحية سلة غذائية لشعوبها اولا ولأوروبا ثانيا فلولا الفساد لما استمرت الانقلابات والحروب القبلية
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2 - sami الخميس 23 غشت 2018 - 01:19
من مميزات القارة الافرقية الفساد الذي انهك المغرب ولازال. احتل المغرب الرتبة 88 في مؤشر الفساد2017 ومن عجيب الصدف ان بوركنفاصو والسنغال احسن منا حيث احتلوا 74 و66 نحن نحارب الفساد فقط بوضع لافتات لا للفساد في الادارات والمطارات...
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