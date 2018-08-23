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الرئيسية | خارج الحدود | قتيل وجريحان في هجوم بسكين ضواحي باريس

قتيل وجريحان في هجوم بسكين ضواحي باريس

قتيل وجريحان في هجوم بسكين ضواحي باريس
هسبريس - رويترز
الخميس 23 غشت 2018 - 09:57

قال مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إن شخصا قتل وأصيب آخران بطعنات خطيرة في هجوم بضاحية "تراب" بباريس.

وأضاف المصدر أن الشرطة قامت "بتحييد" المهاجم. ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لاديني الخميس 23 غشت 2018 - 10:17
الارهابي صاح "الله أكبر" وهو ينحر ضحاياه

وهذا يؤكد للمرة المليون أن أمتنا تشكل أرض خصبة لتبني الفكر الارهابي، أيرجع هذا للآيات والأحاديث والسيرة النبوية التي تمجد وتجعل من قتلة وسفاحين أبطال مقدسين؟ أو للحور العين وأنهار الخمور جزاء كل المجاهدين في سبيل الله؟
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