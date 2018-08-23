قتيل وجريحان في هجوم بسكين ضواحي باريس

هسبريس - رويترز

قال مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إن شخصا قتل وأصيب آخران بطعنات خطيرة في هجوم بضاحية "تراب" بباريس.

وأضاف المصدر أن الشرطة قامت "بتحييد" المهاجم. ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أخرى.