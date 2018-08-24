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كُتّاب وآراء
عريقات يطالب بمعاقبة إسرائيل بسبب الاستيطان
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بفرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية، بعد أن صدقت على بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال عريقات الذي يعد أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وكبير المفاوضين الفلسطينيين "كان يتعين على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل منذ وقت طويل حتى تعترف وتلتزم بواجباتها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
واضاف أن "الإعلان الأخير عن بناء مستوطنات إسرائيلية يؤكد إصرار الحكومة على سياسة الاستيطان والأبارتايد (نظام الفصل العنصري)"، وذلك بعد أن أعلن مكتب تنسيق الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة عن خطط لبناء ألف وأربع وحدات جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
واتهم القيادي الفلسطيني الإدارة الأمريكية بحث إسرائيل على "مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي الذي يهدد" السلام والأمن، "من خلال امتناعها عن إدانة هذه الخطط الاستيطانية غير الشرعية".
وأبرز عريقات "لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه".
وأضاف إن "التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي فقط، بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون".
ويعتبر القطاع الأكبر من المجتمع الدولي أن بناء المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة يعد واحدا من العقبات الرئيسية في عملية السلام.