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الرئيسية | خارج الحدود | الإعدام لصيني قتل زوجته ووضع جثتها في الثلاجة

الإعدام لصيني قتل زوجته ووضع جثتها في الثلاجة

الإعدام لصيني قتل زوجته ووضع جثتها في الثلاجة
هسبريس - إفي
الخميس 23 غشت 2018 - 12:20

أدين رجل صيني يبلغ من العمر 31 عاما بالإعدام بعد أن قتل زوجته وأبقى على جثتها في المبرد لمدة ثلاثة أشهر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووفقا للمحكمة التي نظرت القضية في شنغهاي، فإن تشو شياودونج أدين بخنق زوجته يانج ليبينج في منزلهما في 18 أكتوبر 2016.

وعقب قتلها، قام بلف جثتها بغطاء سرير ووضعها في المبرد، حيث أبقى عليها لمدة 105 أيام، وهي فترة انتحل خلالها شخصية زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعث برسائل نصية لوالديها وأصدقائها.

وسلم تشو نفسه للشرطة في أول فبراير 2017 حيث أقر بأنه قتل زوجته وأبدى ندمه أمام المحكمة وأكد أنه "مستعد لقبول كافة العقوبات التي يوقعها عليه القانون".

وفي المحاكمة التي بدأت في 29 نونبر2017 قال والد الضحية، يانج جانليان إن الأسرة لا تريد اعتذارات أو تعويض بل تحقيق العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - karlsruhe الخميس 23 غشت 2018 - 13:36
أشعر بالحزن و الألم حين أرى دولة غير مسلمة تطبق قصاص الله دون قصد .. !!
ويلكم يا مسلمون من يوم تسألون فيه عن أحكامكم !
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2 - zaalan الخميس 23 غشت 2018 - 13:53
يحيا العدل ،قتل نفسا سيقتل،شخصا عندنا في اولاد عياد اقليم الفقيه بن صالح قتل شخصا واضرم النار في جثته ولم يقضي سوى اشهرا معدودة والان حرا طليقا ما رايكم هل التجنيد سيحل مشكلة الاجرام ؟
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21
3 - مواطن الخميس 23 غشت 2018 - 14:07
اوا.هده.الجريمة.في.الصين.
اماعندنا.وخى.يدبح.حومة.يحكون.عليه.
ويعفون.عليه.ويجازونه.بتروبورتور.(من.الصين)
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4 - Touhali الخميس 23 غشت 2018 - 14:14
la punition est une leçon aux criminels il faut qu'on l'appliquer. أحنا كامونين
أحنا ماشي بحال صين نحن لدينا حقوق الإنسان للمجرمين ﻻ نقتلوهم ولدينا جمعيات تطالب بمنع حكم بﻹعدم. أما بالنسبة لضحايا ﻹجرام ﻻ حقوق لهم وﻻ جمعية تحميهم.
كل من وقع عليه ﻹجرام على دولة تأميمه وهذا غير موجود عندنا.
اللهم أرحم من مات، وخلف لمنسورق له رزقه.
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