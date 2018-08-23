24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:51
|13:35
|17:10
|20:09
|21:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إيبولا يحصد عشرات الضحايا بالكونغو الديمقراطية
- باحث موريتاني: نواكشوط تشكل العمق الاستراتيجي للرباط في إفريقيا
- عشرات المهاجرين يستغلون عيد الأضحى لاقتحام سبتة المحتلة
- الرئيس الجزائري بوتفليقة يعزل مدير أمن الجيش
- المغربي بوهدوز ينضم إلى نادي الباطن السعودي
محتجون يعلقون جلود الأضاحي بباب "وكالة الماء" بالقصر الكبير (5.00)
المحطة الطرقية بإنزكان بوابة المناطق الجنوبية تغرق في الفوضى (5.00)
قصراويون يطالبون برحيل "راديل" .. محام: قطع الماء إهانة للمغاربة (5.00)
- شباب يعارضون "وصاية الدولة" بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية - (161)
- التجنيد الإجباري .. ممارسة عالمية لتأهيل الشباب والشعور بالانتماء - (113)
- "انفصاليو الداخل" يرفضون مناقشة اتفاق الصيد بين المغرب وأوروبا - (67)
- الحسيمة تعيش "ليلة بيضاء" .. وفرحة العفو الملكي تزين يوم العيد - (55)
- في أول خطاب منذ عام .. زعيم "داعش" يدعو أتباعه إلى الثبات - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإعدام لصيني قتل زوجته ووضع جثتها في الثلاجة
أدين رجل صيني يبلغ من العمر 31 عاما بالإعدام بعد أن قتل زوجته وأبقى على جثتها في المبرد لمدة ثلاثة أشهر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ووفقا للمحكمة التي نظرت القضية في شنغهاي، فإن تشو شياودونج أدين بخنق زوجته يانج ليبينج في منزلهما في 18 أكتوبر 2016.
وعقب قتلها، قام بلف جثتها بغطاء سرير ووضعها في المبرد، حيث أبقى عليها لمدة 105 أيام، وهي فترة انتحل خلالها شخصية زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعث برسائل نصية لوالديها وأصدقائها.
وسلم تشو نفسه للشرطة في أول فبراير 2017 حيث أقر بأنه قتل زوجته وأبدى ندمه أمام المحكمة وأكد أنه "مستعد لقبول كافة العقوبات التي يوقعها عليه القانون".
وفي المحاكمة التي بدأت في 29 نونبر2017 قال والد الضحية، يانج جانليان إن الأسرة لا تريد اعتذارات أو تعويض بل تحقيق العدالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ويلكم يا مسلمون من يوم تسألون فيه عن أحكامكم !
اماعندنا.وخى.يدبح.حومة.يحكون.عليه.
ويعفون.عليه.ويجازونه.بتروبورتور.(من.الصين)
أحنا ماشي بحال صين نحن لدينا حقوق الإنسان للمجرمين ﻻ نقتلوهم ولدينا جمعيات تطالب بمنع حكم بﻹعدم. أما بالنسبة لضحايا ﻹجرام ﻻ حقوق لهم وﻻ جمعية تحميهم.
كل من وقع عليه ﻹجرام على دولة تأميمه وهذا غير موجود عندنا.
اللهم أرحم من مات، وخلف لمنسورق له رزقه.