الإعدام لصيني قتل زوجته ووضع جثتها في الثلاجة

هسبريس - إفي

أدين رجل صيني يبلغ من العمر 31 عاما بالإعدام بعد أن قتل زوجته وأبقى على جثتها في المبرد لمدة ثلاثة أشهر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووفقا للمحكمة التي نظرت القضية في شنغهاي، فإن تشو شياودونج أدين بخنق زوجته يانج ليبينج في منزلهما في 18 أكتوبر 2016.

وعقب قتلها، قام بلف جثتها بغطاء سرير ووضعها في المبرد، حيث أبقى عليها لمدة 105 أيام، وهي فترة انتحل خلالها شخصية زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعث برسائل نصية لوالديها وأصدقائها.

وسلم تشو نفسه للشرطة في أول فبراير 2017 حيث أقر بأنه قتل زوجته وأبدى ندمه أمام المحكمة وأكد أنه "مستعد لقبول كافة العقوبات التي يوقعها عليه القانون".

وفي المحاكمة التي بدأت في 29 نونبر2017 قال والد الضحية، يانج جانليان إن الأسرة لا تريد اعتذارات أو تعويض بل تحقيق العدالة.