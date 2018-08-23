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الرئيسية | خارج الحدود | لجنة شعبية فلسطينية تنادي بحلول واقعية لأزمة غزة

لجنة شعبية فلسطينية تنادي بحلول واقعية لأزمة غزة

لجنة شعبية فلسطينية تنادي بحلول واقعية لأزمة غزة
هسبريس - متابعة
الخميس 23 غشت 2018 - 14:25

دعت لجنة شعبية فلسطينية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى وضع "حلول واقعية" للأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006. جاء ذلك، في بيان صادر عن جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار غزة (غير حكومية)

. وقال البيان إن "قطاع غزة يعيش واقعًا إنسانيًا خطيرًا ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم في ظل غياب حلول عملية وفِي ظل استمرار حصار الاحتلال (إسرائيل)".

وأضاف أن "التحذيرات الدولية تجاه غزة يجب أن تترجم إلى مشاريع عملية يتم تنفيذها على أرض الواقع". وأوضح أن استمرار الأوضاع الإنسانية والإقتصادية بالتدهور "يعني أنه بحلول العام 2020 سيكون من المستحيل الحياة في قطاع غزة إذا لم يتم تدارك الأزمات بشكل سريع".

ولفت إلى أن المجتمع الدولي عليه"ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لينهي حصاره غير القانوني وغير الإنساني". وفي وقت سابق اليوم، حذرت الأمم المتحدة، من وجود تهديدات باندلاع حرب جديدة في قطاع غزة . التحذير الأممي جاء على لسان روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، التي كانت تتحدث لأعضاء مجلس الأمن بجلسته الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط.

وقالت ديكارلو، في إفادتها لأعضاء المجلس، "هناك تهديدات باندلاع حرب جديدة في غزة والوضع الإنساني يتفاقم بشكل متزايد نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع". ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع ظروفًا إنسانية واقتصادية قاسية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عامًا.

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