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كُتّاب وآراء
بوتين يلتقي ترامب في قمة شرق آسيا بسنغافورة
سيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة شرق آسيا التي ستعقد في سنغافورة بين 11 و15 نونر، حيث قد يلتقي هناك بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أعلنه الكرملين في مقال نشرته اليوم صحيفة (إزفيستيا) المحلية.
وقال مستشار بوتين للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، للصحيفة إنه من المقرر أن يسافر الرئيس الروسي إلى سنغافورة لحضور القمة.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إمكانية استغلال هذا المنتدى لعقد اجتماع جديد بين بوتين وترامب.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أيضا أن ترامب يخطط للسفر إلى القمة.
وكان بوتين قد ذكر عقب القمة الثنائية التي عقدها مع ترامب في 16 يوليوز في هلسنكي أنه لم يحدد مع نظيره الأمريكي موعد اللقاء القادم بينهما، لكنه أشار إلى أنهما قد يلتقيان في واحد من المؤتمرات الآسيوية وبعدها في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.
ويضم منتدى شرق آسيا كل من استراليا، الصين، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، الهند، اليابان، نيوزيلندا وروسيا، إضافة لعشر دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي ميانمار، بروناي، كمبوديا، الفلبين، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند وفيتنام.