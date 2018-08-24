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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي لـ"أرامكو"

السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي لـ"أرامكو"

السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي لـ"أرامكو"
هسبريس - الأناضول
الجمعة 24 غشت 2018 - 01:15

نفت السعودية عبر وزير الطاقة لديها، خالد الفالح، الخميس، نيتها إلغاء الطرح الأولي العام لشركة "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن الفالح قوله: ردا على ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام، عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو (..)، ننفي هذه التقارير"، واصفًا إياها بغير الصحيحة.

وأوردت وكالات أنباء عالمية ووسائل إعلام، أمس الأربعاء، على لسان مصادر لم تسمها، قيام المملكة بإلغاء الطرح وتسريح مستشاري العملية التحضيرية له.

وذكر الفالح اليوم: الحكومة ما تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة.

وقال إن الإطار الزمني للطرح، سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الشهر الماضي، قالت "أرامكو"، إنها تشارك في مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة للحصول على حصة استراتيجية في (سابك).

و"سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة من الصندوق بنسبة 70 بالمائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مفكر الجمعة 24 غشت 2018 - 02:06
حسب الخبراء توجد بعض العراقيل لطرح أسهم أرامكو دوليا من بينها مسائل الشفافية و تقييم الشركة ب 2 تريليون دولار المبالغ فيه الذي يمثل 3 مرات الدخل القومي السنوي للسعودية!
بالنسبة للأشخاص الذين يؤمنون إيمانا أعمى بنظرية المؤامرة، أقول لهم أن هذه الشركة وحدها قادرة على شراء كل أملاك عائلة روتشيلد الشهيرة!
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