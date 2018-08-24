استطلاع يرجح خسارة ترامب انتخابات 2020

هسبريس - إفي

أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يخسر انتخابات 2020 إذا ترشح لها بينما سينتصر ثلاثة ديمقراطيين تعد أسماؤهم مرشحة بقوة لخوض هذه المعركة.

وجاء بالاستطلاع الذي نشرته صحيفة (بوليتيكو) أن المرشح الديمقراطي الذي حصل على أعلى نسبة اصوات أمام ترامب هو السيناتور المستقل بيرني ساندرز الذي نافس وزيرة الخارجبة السابقة هيلاري كلينتون في الانتخابات الأولية في 2016 ، إذ حصل على دعم 44% من المستطلعين مقابل 32% لترامب.

وجاء في المركز الثاني نائب الرئيس الاسبق جو بايدن (2009-2017) الذي حصد 43% من أصوات المستطلعين مقابل 31% لترامب ، فيما نالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين 34% مقابل 30% لترامب.

ومع ذلك أظهر الاستطلاع أن ترامب سيفوز إذا ترشح امام مرشحين أخرين محتملين ديمقراطيين أيضا لكنهم اقل شهرة مثل نواب مجلس الشيوخ كوري بوكر وكريستن جيليبراند وكامالا هاريس أو المحامي مايكل أفيناتي الذي يمثل الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في دعواها ضد ترامب.

لكن جميع نسب الاصوات التي تدعم ترامب في كل الحالات تتراوح بين 28 و30% وهي النسبة الضئيلة لرئيس حال.