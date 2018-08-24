24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مغربيات يتخلين عن "الهيضورات" .. ملايين الأطنان تضيع بالنفايات (5.00)

  2. شبابٌ بأحياء طنجة يضاعفون بهجة العيد بديكورات واحتفالات جماعية (5.00)

  3. عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية (5.00)

  4. العفو الملكي يفتحُ أبواب المصالحة أمام معتقلي "السلفية الجهادية" (5.00)

  5. مكناس تتجاوز محنة "غياب الماء" وكابوس النفايات أيام العيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | استطلاع يرجح خسارة ترامب انتخابات 2020

استطلاع يرجح خسارة ترامب انتخابات 2020

استطلاع يرجح خسارة ترامب انتخابات 2020
هسبريس - إفي
الجمعة 24 غشت 2018 - 06:05

أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يخسر انتخابات 2020 إذا ترشح لها بينما سينتصر ثلاثة ديمقراطيين تعد أسماؤهم مرشحة بقوة لخوض هذه المعركة.

وجاء بالاستطلاع الذي نشرته صحيفة (بوليتيكو) أن المرشح الديمقراطي الذي حصل على أعلى نسبة اصوات أمام ترامب هو السيناتور المستقل بيرني ساندرز الذي نافس وزيرة الخارجبة السابقة هيلاري كلينتون في الانتخابات الأولية في 2016 ، إذ حصل على دعم 44% من المستطلعين مقابل 32% لترامب.

وجاء في المركز الثاني نائب الرئيس الاسبق جو بايدن (2009-2017) الذي حصد 43% من أصوات المستطلعين مقابل 31% لترامب ، فيما نالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين 34% مقابل 30% لترامب.

ومع ذلك أظهر الاستطلاع أن ترامب سيفوز إذا ترشح امام مرشحين أخرين محتملين ديمقراطيين أيضا لكنهم اقل شهرة مثل نواب مجلس الشيوخ كوري بوكر وكريستن جيليبراند وكامالا هاريس أو المحامي مايكل أفيناتي الذي يمثل الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في دعواها ضد ترامب.

لكن جميع نسب الاصوات التي تدعم ترامب في كل الحالات تتراوح بين 28 و30% وهي النسبة الضئيلة لرئيس حال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بوحلة الجمعة 24 غشت 2018 - 07:16
سواء فاز ترامب أو غيره . أمريكا قوة إمبريالية إستعمارية هدفها الأول والأخير زرع الفتنة والعداوة بين العالم بشكل عام والمسلمين بشكل خاص .الكفر ملة واحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - عبدالله الجمعة 24 غشت 2018 - 07:22
و لكن ادا لم يصوتوا عليه فالامريكيون سيصبحون فقراء بين عشية و ضحايا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مواطن2 الجمعة 24 غشت 2018 - 08:48
الماساة عند الدول العربية والافريقية والدول الفقيرة بصفة عامة...اما الحديث عن الانتخابات في الولايات المتحدة ومن سيفوز فهو حديث لا فائدة ترجى منه.... كل من يفوز من الرؤساء في جميع الدول المتقدمة هدفه الرئيسي هو خدمة بلاده بجميع الوسائل....حتى القوة اذا دعت الضرورة لذلك...كلهم يسعون الى اسعاد مواطنيهم ....الهم والغم والفقر والمرض والبطالة كلها عاهات جمعتها الدول العربية.والافريقية...باستثناء دول الخليج .....الكلام عن الانتخابات في امريكا ومن سيفوز ...كلام للاستهلاك المجاني . لا فائدة ترجى منه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.