البرازيل توفر 47 ألف فرصة عمل في شهر واحد

هسبريس - إفي

كشفت الحكومة البرازيلية أن البلاد، التي تمتلك الاقتصاد الأكبر في أمريكا الجنوبية، تمكنت من توفير 47 ألف و319 فرصة عمل خلال شهر يوليوز ، وهو المعدل الأفضل لهذا الشهر منذ 6 سنوات.

وفي الشهر السابع من العام الجاري أحصيت مليون و219 ألف و187 تعاقدا مقابل مليون و171 ألف و868 استغناء، بحسب أرقام الهيئة العامة للتوظيف والبطالة التابعة للوزارة المذكورة.

ولم تشهد البرازيل معدل إيجابي بهذا الكم من فرص التوظيف منذ يوليوز 2012 عندما خلق البلد اللاتيني 142 ألف و400 فرصة عمل.

كما أن الرقم الذي شهده هذا الشهر يتفوق على المسجل في يونيو.

يذكر أنه تم خلق 448 ألف و263 فرصة عمل رسمية في البلاد منذ بداية العام الجاري، وهو الرقم الذي يتقلص إلى 286 ألف و121 فرصة عمل، إذا ما وضع في الاعتبار الأشهر الـ12 الأخيرة.

وفي حالة الحفاظ على هذا المعدل بنهاية العام الجاري، ستضع البرازيل حدا لثلاثة أعوام متتالية شهدت هبوطا في معدلات خلق فرص العمل بجميع الضمانات