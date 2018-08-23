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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة كولومبية تسمح بعودة مصارعة الثيران

محكمة كولومبية تسمح بعودة مصارعة الثيران

محكمة كولومبية تسمح بعودة مصارعة الثيران
هسبريس - متابعة
الخميس 23 غشت 2018 - 14:44

ألغت المحكمة الدستورية في كولومبيا حكما كان قد صدر في عام 2017 واعتبر أن مصارعة الثيران سوء معاملة للحيوانات وأعطى البرلمان مهلة عامين لتشريع قوانين جديدة في هذا الصدد.

وأوضح مصدر من المحكمة الدستورية أن الحكم الذي تقرر إلغائه كان يقضي بمنع مصارعات الثيران والديوك بين أنشطة أخرى مشابهة، في مناطق ليس لمثل هذه الممارسات جذور ثقافية.

ونددت الأصوات المعارضة لهذه الممارسات بقرار المحكمة الذي اعتبره البعض "متوقعا"، ووصفه البعض الآخر بأنه "بشع".

وكانت العديد من المبادرات قد طرحت أمام البرلمان لمنع مصارعة الثيران والديوك وما إلى ذلك، لكن لم تتقدم أي منها أو تنجح في الحصول على التأييد الكافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمود الخميس 23 غشت 2018 - 15:24
من يصارع الثيران بتلك الطريقة اللإنسانية او حتى التفرج عليها مصاب بالسادية مرض نفسي أعراضه التلذذ في تعذيب الاءخر سواء كان إنسان او حيوان و بالتالي المحكمة الدستورية الكولومبية ربما هي تحت سيطرة اباطرة المخدرات و المجرمين القتلة لهذا لا شفقة في قلوبهم .
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