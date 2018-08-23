محكمة كولومبية تسمح بعودة مصارعة الثيران

هسبريس - متابعة

ألغت المحكمة الدستورية في كولومبيا حكما كان قد صدر في عام 2017 واعتبر أن مصارعة الثيران سوء معاملة للحيوانات وأعطى البرلمان مهلة عامين لتشريع قوانين جديدة في هذا الصدد.

وأوضح مصدر من المحكمة الدستورية أن الحكم الذي تقرر إلغائه كان يقضي بمنع مصارعات الثيران والديوك بين أنشطة أخرى مشابهة، في مناطق ليس لمثل هذه الممارسات جذور ثقافية.

ونددت الأصوات المعارضة لهذه الممارسات بقرار المحكمة الذي اعتبره البعض "متوقعا"، ووصفه البعض الآخر بأنه "بشع".

وكانت العديد من المبادرات قد طرحت أمام البرلمان لمنع مصارعة الثيران والديوك وما إلى ذلك، لكن لم تتقدم أي منها أو تنجح في الحصول على التأييد الكافي.