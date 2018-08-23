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الرئيسية | خارج الحدود | منفذ الاعتداء في ضاحية باريس قتل والدته وأخته

منفذ الاعتداء في ضاحية باريس قتل والدته وأخته

منفذ الاعتداء في ضاحية باريس قتل والدته وأخته
هسبريس - رويترز
الخميس 23 غشت 2018 - 11:13

قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية إن امرأتين قتلتا طعنا بسكين، اليوم الخميس، في ضاحية تراب في باريس وإنهما أمّ المهاجم وأخته.

وكان مسؤول قد قال، في وقت سابق، إن الشرطة تبحث فيما إذا كان الهجوم الذي قتل فيه المهاجم هو مجرد شجار عائلي.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم دون أن يورد دليلا يؤكد صلة المهاجم بالتنظيم.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، في بيان على الإنترنت، إن منفذ الهجوم "جندي من جنود الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

وكان أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، هنأ، أمس الأربعاء، من وصفهم بأنهم "الأسود الضارية" المسؤولة عن تنفيذ هجمات في الآونة الأخيرة في كندا وأوروبا، ودعا أنصاره إلى استخدام القنابل أو السكاكين أو السيارات لشن هجمات.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم، فقتلته.

وتضمّ مدينة تراب نحو 30 ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب باريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عبد الحميد الخميس 23 غشت 2018 - 11:46
أكبر دليل على أن داعش لا علاقة لها بالإسلام.
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38
2 - المهدي الخميس 23 غشت 2018 - 11:47
داعش تقاوم الاندثار بتبنّي أي حادث يقع في الغرب دون حتى التأكد من وقوعه او من الأسباب وراءه .. فحتى لو تشاجر مخموران في ماخور ليلي وأجهز أحدهما على الأخر بقنينة خمر ستسميه أسداً وجندياً من جنود الدولة الاسلامية !!!
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66
3 - يونس الغوجيني الخميس 23 غشت 2018 - 11:51
لاحول ولا قوة بالله العغظيم ماالجدوة من قتل انسان بريئ الله ارحمهم و اصبر عائلتهم الدنيا مابقى فيها مايعجب
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23
4 - طارق 004 الخميس 23 غشت 2018 - 11:56
استطاع الغرب أن يربط الإرهاب والاعتداء بالإسلام ونجح الغرب (امريكا وحلفائها ...). وكل ما حذث انفجار يتبادر إلى دهنك شيء من الإسلام . وهذا خطأ كبير ولذلك يجب على الناس أن يبحثوا جيدا
هل تعلم أن الإسلام لم يأمر بقتل الناس و الأبرياء بل حرم قتل غير المسلم و الكافر كذلك
قال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ذياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم (*) إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم وأخرجوكم من ذياركم ) هل توجد رحمة أكثر من هذه
الحمد لله على نعمة الإسلام الذي به سندخل إلى الجنة
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0
5 - من يعلم الخميس 23 غشت 2018 - 11:57
سقطت داعش في مكرها.كانت كلما وقع طعن او انفجار تنسبه لنفسها .هذه المرة المقتول هو والدة و اخت المجرم . ما تعليلكم ؟ استحل دمهم ؟ كفار ؟ هزلت
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12
6 - kayssar الخميس 23 غشت 2018 - 11:57
ان يقتل الإنسان أمه و اخته و ينتظر الجنة انه الهذيان، ويمكرون و يمكر الله و هو خير الماكرين،
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12
7 - قطرة ندى الخميس 23 غشت 2018 - 12:02
لا حول و لا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل الدين في بلاد و هادو في بلاد الله يهديهم و يرد بيهم للطريق الصحيح هادشي لي نقول
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4
8 - Ex muslim الخميس 23 غشت 2018 - 12:05
السلطات ووسائل الاعلام تردد بانه يعاني من اضطرابات نفسية مهمة
هاهم قالو لكم بان المجرم مريض نفساني بالرغم من انه مسلم, وبالرغم من ان داعش تبنت العملية باش مايبقى فكم الحال

"L'assaillant est décrit comme instable depuis 2014. Daech revendique tout, ce n'est pas un critère pour définir une motivation terroriste" (source policière)


"المهاجم وصف بأنه غير مستقر نفسيا منذ 2014. داعش تدعي كل شيء ، هذا ليس معيارا لتحديد الدافع الإرهابي" (مصدر من الشرطة)
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4
9 - امين مغربي الخميس 23 غشت 2018 - 12:07
يا ربي السلامة قتل امه واخته كي يرضي شخص مجرم جبان ما هذا الزمان الذي اصبحنا نرى فيه العجائب والغرائب هل وصل غسيل الأدمغة لهذه الدرجة؟ اي دين تتحدثون عنه وانتم تقتلون النفوس وبأي سلطة تعملون هذا؟هل خالق الكون ينتظر المساعدة من عبد ضعيف كي يدافع عنه؟ انتم في قمة التخلف والجهل والضعف
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8
10 - aissa الخميس 23 غشت 2018 - 12:19
إلى رقم 1 عبد الحميد ، يا أخي لا داعي ولا على أي دليل بأن داعش ليس لهم صلة بالإسلام ، داعش مجرمين لا صلة لهم بالإنسانية فقط .
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-2
11 - Samir r الخميس 23 غشت 2018 - 12:28
1
داعش ليس لها علاقه مع الاسلام .وكذالك الطالبان. بوكو حرام. الشباب الصومالي. لجوانجيه. العدل والإحسان. الجبهه الاسلاميه الجزائريه. الدروز. الاحمديون. العلويون السوريون. الوهابيه. الشيعه. السنه المتطرفه الخ.....اذن من هم المسلمون ياترى؟
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1
12 - يوسف السباعي ل 4 الخميس 23 غشت 2018 - 12:31
طارق 4 هدا الجهادي قتل امه واخته بدعوى انهم كفار خارجين عن الملة .لذالك اعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.المسالة مافيها لاشرق ولاغرب.غي كاتبغيو تغطيو الشمس بالغربال
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2
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