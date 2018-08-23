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كُتّاب وآراء
منفذ الاعتداء في ضاحية باريس قتل والدته وأخته
قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية إن امرأتين قتلتا طعنا بسكين، اليوم الخميس، في ضاحية تراب في باريس وإنهما أمّ المهاجم وأخته.
وكان مسؤول قد قال، في وقت سابق، إن الشرطة تبحث فيما إذا كان الهجوم الذي قتل فيه المهاجم هو مجرد شجار عائلي.
وفي وقت سابق، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم دون أن يورد دليلا يؤكد صلة المهاجم بالتنظيم.
وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، في بيان على الإنترنت، إن منفذ الهجوم "جندي من جنود الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".
وكان أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، هنأ، أمس الأربعاء، من وصفهم بأنهم "الأسود الضارية" المسؤولة عن تنفيذ هجمات في الآونة الأخيرة في كندا وأوروبا، ودعا أنصاره إلى استخدام القنابل أو السكاكين أو السيارات لشن هجمات.
وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم، فقتلته.
وتضمّ مدينة تراب نحو 30 ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب باريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
هل تعلم أن الإسلام لم يأمر بقتل الناس و الأبرياء بل حرم قتل غير المسلم و الكافر كذلك
قال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ذياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم (*) إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم وأخرجوكم من ذياركم ) هل توجد رحمة أكثر من هذه
الحمد لله على نعمة الإسلام الذي به سندخل إلى الجنة
هاهم قالو لكم بان المجرم مريض نفساني بالرغم من انه مسلم, وبالرغم من ان داعش تبنت العملية باش مايبقى فكم الحال
"L'assaillant est décrit comme instable depuis 2014. Daech revendique tout, ce n'est pas un critère pour définir une motivation terroriste" (source policière)
"المهاجم وصف بأنه غير مستقر نفسيا منذ 2014. داعش تدعي كل شيء ، هذا ليس معيارا لتحديد الدافع الإرهابي" (مصدر من الشرطة)
داعش ليس لها علاقه مع الاسلام .وكذالك الطالبان. بوكو حرام. الشباب الصومالي. لجوانجيه. العدل والإحسان. الجبهه الاسلاميه الجزائريه. الدروز. الاحمديون. العلويون السوريون. الوهابيه. الشيعه. السنه المتطرفه الخ.....اذن من هم المسلمون ياترى؟