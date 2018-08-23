منفذ الاعتداء في ضاحية باريس قتل والدته وأخته

هسبريس - رويترز

قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية إن امرأتين قتلتا طعنا بسكين، اليوم الخميس، في ضاحية تراب في باريس وإنهما أمّ المهاجم وأخته.

وكان مسؤول قد قال، في وقت سابق، إن الشرطة تبحث فيما إذا كان الهجوم الذي قتل فيه المهاجم هو مجرد شجار عائلي.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم دون أن يورد دليلا يؤكد صلة المهاجم بالتنظيم.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، في بيان على الإنترنت، إن منفذ الهجوم "جندي من جنود الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

وكان أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، هنأ، أمس الأربعاء، من وصفهم بأنهم "الأسود الضارية" المسؤولة عن تنفيذ هجمات في الآونة الأخيرة في كندا وأوروبا، ودعا أنصاره إلى استخدام القنابل أو السكاكين أو السيارات لشن هجمات.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم، فقتلته.

وتضمّ مدينة تراب نحو 30 ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب باريس.