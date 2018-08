التحقيق مع كيفن سبيسي في قضية تحرش جديدة

هسبريس - إفي

تحقق سلطات مدينة لوس آنجليس مع الممثل الأمريكي كيفن سبيسي في قضية تحرش جنسي جديدة.

ونقلت صحيفة (لوس أنجليس تايمز) عن السلطات المختصة في لوس آنجليس قولها إن الاعتداء المزعوم وقع في أكتوبر 2016 في مدينة ماليبو الواقعة على بعد 500 كلم غربي وسط لوس آنجليس.

وكانت سلطات لوس آنجليس تحقق مع سبيسي في واقعة مشابهة وقعت في أكتوبر 1992 بمنطقة وست هوليوود.

وبعيدا عن لوس آنجليس، يخضع سبيسي للتحقيق في ست قضايا تحرش على الأقل في بريطانيا.

وكان الممثل أنطوني راب قد اتهم سبيسي بالتحرش به عام 1986 حينما كان لايزال قاصرا، وبعدها بدأ آخرون في الاعلان عن تعرضهم لحالات مماثلة من قبل الممثل، وهو ما واجهه باعلان مثليته واعتذاره.

ودفع هذا الأمر شبكة "نتفليكس" إلى أن تقطع علاقتها به وتأكيد عدم مشاركتها في أي إنتاج لمسلسل "House of Cards" إذا استمر فيه الممثل الحائز على جائزتي أوسكار.

كما حذف المخرج ريدلي سكوت المشاهد التي صورها سبيسي في فيلم "All the Money in the World" أو "طل أموال العالم" وأعاد تصويرها بالممثل كريستوفار بالمر.

وجاء الكشف عن فضائح سبيسي بعد قليل من كشف النقاب عن عدة اتهامات بالتحرش الجنسي ضد المنتج هارفي واينستين هزت هوليوود.