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كُتّاب وآراء
إطلاق قمر اصطناعي لقياس سرعة الرياح
انطلق قمر اصطناعي أوروبي بتكنولوجيا جديدة لقياس سرعة الرياح في الغلاف الجوي للأرض إلى المدار من مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية الساعة 0621 مساء الأربعاء
وكان من المقرر أن ينطلق القمر، المثبت على صاروخ "فيجا"، يوم الثلاثاء، ولكن العملية تأجلت 24 ساعة بسبب سرعة الرياح فوق المركز الفضائي.
لكن تم إطلاق القمر بنجاح مساء الأربعاء في موعده المحدد، حسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية.
وقالت الوكالة قبل عملية الإطلاق إن "أيولوس" سيكون أول قمر اصطناعي يقيس سرعة الرياح على الأرض مباشرة من الفضاء باستخدام تقنية ليزر جديدة.
وسيكون نظام الليزر، الذي أطلق عليه اسم "آلادين" ، قادرًا على استكشاف أقرب 30 كيلومترًا من الغلاف الجوي للأرض.
وفي الوقت الحالي، يعتمد قياس الرياح بشكل رئيسي على بالونات الطقس والبيانات من الطائرات والقياس غير المباشر بواسطة الأقمار الاصطناعية التي تتبع حركات السحب وموجات البحر.
وتأمل وكالة الفضاء الأوروبية في أن يسد "أيولوس" الفجوة في العديد من المناطق التي لا تتاح عنها بيانات.
وتقول الوكالة إن البيانات التي ينتظر أن يوفرها القمر من مداره على ارتفاع 320 كيلومترا فوق سطح الأرض، من شأنها أن تسهم في تحسين توقعات الطقس والأبحاث المناخية على المدى البعيد.
وكان المدير العام للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى موجودًا على الأرض يترقب عملية الإطلاق.