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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" يتبنى قتل مدمن كحول والدته وشقيقته بضواحي باريس

"داعش" يتبنى قتل مدمن كحول والدته وشقيقته بضواحي باريس

"داعش" يتبنى قتل مدمن كحول والدته وشقيقته بضواحي باريس
هسبريس - متابعة
الخميس 23 غشت 2018 - 15:01

أبرز وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن منفذ حادث الطعن الذي وقع اليوم الخميس في مدينة تراب قرب العاصمة الفرنسية باريس، قتل والدته وشقيقته وأصاب شخصا آخر وكان يعاني من "مشكلات عقلية كبيرة"، مضيفا أن الشرطة تعطي أولوية لفرضية أن الأمر يتعلق بخلاف عائلي.

وأوضح الوزير من مكان الأحداث أن ضحايا الحادث هم والدة المهاجم وشقيقته، في حين لا ينتمي الشخص المصاب لأفراد الأسرة.

وأضاف كولومب أن منفذ الاعتداء "كان يعاني من مشكلات عقلية كبيرة" وعلى الرغم من أنه كان يخضع لمتابعة من قبل أجهزة الاستخبارات للاشتباه في ارتباطه بالإرهاب، إلا أن احتمالية كونه مضطربا عقليا مطروحة بشكل أكبر من ارتباطه بالإرهاب.

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قد تبنى الهجوم قبل قليل وبحسب ما نشرته وكالة داعش الدعائية "أعماق" في بيان لها عبر شبكة "تيليغرام" الاجتماعية، فإن أحد "مقاتلي" التنظيم هو من نفذ الاعتداء، لكن السلطات الفرنسية تتعامل مع هذه الرسالة بحذر ولم تحول القضية لنيابة مكافحة الإرهاب.

وولد منفذ حادث الطعن، الذي أشارت السلطات إلى أنه يدعى "كامل س"، في مدينة تراب نفسها عام 1982، ووفقا لقناة "بي إف إم تي في" كان يعاني من الاكتئاب ويدمن الكحول وسبق أن قدم بلاغا ضد أسرته على صلة بخلاف على إرق لكن تم حفظ القضية.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن قوات الأمن تعمل حاليا على تحليل هاتفه ومتعلقات أخرى تخصه لمعرفة مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Ex muslim الخميس 23 غشت 2018 - 15:28
اينكم يا المغيبين بالمؤامرة واللي كل مرة بعد اي واقعة من هذا النوع ترددون كالببغاوات ; لو كان من اصول مسلمة فهو ارهابي ولو كان اروبي ابيض فهو مختل عقلي!!

هاهم قالو لكم بان المجرم مريض نفساني بالرغم من انه مسلم, وبالرغم من ان داعش تبنت العملية باش مايبقى فكم الحال
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2 - واحد من الناس الخميس 23 غشت 2018 - 15:37
نعم خروج البغدادي بالأمس بخطاب الى اتباعه كان بمتابة الضوء الأخضر لانطلاق العمليات الإرهابية من جديد وبدء الدءاب المنفردة بقتناص ضحايها وحسب رأي المتواضع لن يزول الارهاب الا ادى زالة الانضمة الاستبدادية من الوطن العربي دون استتناء غير هدا سيبقى الضحيى يتساقطون واحد تلو الاخر عزاءنا للأسر الضحايا هدا ما عسانا نقول .
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3 - ضد الضد الخميس 23 غشت 2018 - 15:38
كل جريمة وقعت في العالم و لاقت دعاية تنسب داعش مرتكبها إليها للحيلولة قصد تخويف العالم بأن جنودها متواجدين في كل أقطار العالم. إن كان منفذ قتل والدته و شقيقته ينتمي إلى داعش فهل الإسلام يسمح بقتل الام و لو كانت مخطئة. إذن كل من يرمي بنفسه في أحضان داعش ما هو الا مجرم متخصص في قتل الأبرياء. متى سمعنا داعشيا قتل إسرائيلي صهيوني.
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4 - محمد الخميس 23 غشت 2018 - 15:38
المهم،داعش ولات عامرة غير بالحماق...فينما كان شي مسطي راه محسوب على داعش"تنظيم في مرحاة الإندثار"
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