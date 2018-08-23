استقالة رئيس تحقيق الأمم المتحدة في العنف بغزة

توبي ستيرلنج من امستردام*

قالت الأمم المتحدة إن ديفيد كرين، المدعي الأمريكي السابق في جرائم الحرب والذي تم تعيينه الشهر الماضي فقط رئيسا لتحقيق المنظمة في أحداث العنف بقطاع غزة هذا العام، استقال من هذا المنصب.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان بتاريخ 22 غشت كرين أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقراره في اليوم السابق، موضحا أن السبب هو "ظروف شخصية طرأت"، وأن المجلس "يدرس الخطوات المقبلة".

وكرين مسؤول قانوني أمريكي سابق عمل رئيسا للادعاء في محكمة خاصة بسيراليون بين عامي 2002 و2005. وجرى تعيينه رئيسا للجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أفراد يوم 25 يوليو .

ولم يتسن الاتصال به اليوم الخميس.

وقتل الجيش الإسرائيلي 170 فلسطينيا على الأقل فيما وصفه بحماية الحدود، وذلك خلال احتجاجات أسبوعية بدأت في أواخر مارس آذار. وقتل جندي إسرائيلي واحد.

وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو أيار لصالح فتح التحقيق في وقائع القتل. وقالت إسرائيل إنها تعرضت لتشويه السمعة وإن التحقيق يهدف لتقويض حقها في الدفاع عن نفسها.

واستقال كرين مؤخرا من وظيفة أستاذ بجامعة سيراكيوز. وسبق أن عمل عشرات السنين لصالح الحكومة الأمريكية في وظائف بينها منصب مفتش عام كبير بوزارة الدفاع.

وعندما كان رئيس الادعاء بالمحكمة الخاصة لسيراليون، اتهم رئيس ليبيريا آنذاك تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب.

وشريكتاه الأخريان في اللجنة هما سارة حسين من بنجلادش والكينية كاري بيتي مورونجي.

ومن المفترض أن تقدم اللجنة تحديثا عن سير عملها لمجلس حقوق الإنسان يوم 24 شتنبر .