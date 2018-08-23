ترامب يحذر من انهيار الأسواق المالية حال عزله

هسبريس - افي

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من أن الأسواق ستنهار إذا تعرض للعزل بسبب الاتهامات التي يوجهها له محاميه السابق بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه محطة (فوكس) "أعتقد أنه إذا تم عزلي ستنهار الأسواق (المالية). أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء للغاية".

وعزا ترامب الحالة الجيدة للاقتصاد الامريكي الذي نما في الربع الثاني من العام بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى السياسات التي يطبقها وخفض الضرائب.

وقال "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص يقول بعمل عظيم".

وتأتي تصريحات ترامب بعدما اقر محاميه السابق مايكل كوهين أول أمس الثلاثاء أمام قاض فيدرالي بنيويورك بإدارته قبل الانتخابات مبالغ مالية بقيمة 150 ألف و130 ألف دولار لسيدتين أكدتا أنهما أقمتا علاقات مع المرشح الجمهوري آنذاك للرئاسة.

وقد تخالف هذه المدفوعات قوانين التمويل الانتخابي في حال اعتبارها تمويل غير قانوني لحملة ترامب.

وأكد المحامي أنه تحرك "تحت إدارة المرشح" و"بهدف رئيسي للتأثير في الانتخابات" ليشير ضمنيا إلى تورط ترامب في هذه الجرائم المحتملة.

واعترف ترامب بدفع هذه المبالغ لكنه نفى أن تكون من أموال حملته الانتخابية.

وفتحت اعترافات كوهين الباب أمام احتمالية مساءلة ترامب في حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.