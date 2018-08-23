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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يحذر من انهيار الأسواق المالية حال عزله

ترامب يحذر من انهيار الأسواق المالية حال عزله

ترامب يحذر من انهيار الأسواق المالية حال عزله
هسبريس - افي
الخميس 23 غشت 2018 - 15:40

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من أن الأسواق ستنهار إذا تعرض للعزل بسبب الاتهامات التي يوجهها له محاميه السابق بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه محطة (فوكس) "أعتقد أنه إذا تم عزلي ستنهار الأسواق (المالية). أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء للغاية".

وعزا ترامب الحالة الجيدة للاقتصاد الامريكي الذي نما في الربع الثاني من العام بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى السياسات التي يطبقها وخفض الضرائب.

وقال "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص يقول بعمل عظيم".

وتأتي تصريحات ترامب بعدما اقر محاميه السابق مايكل كوهين أول أمس الثلاثاء أمام قاض فيدرالي بنيويورك بإدارته قبل الانتخابات مبالغ مالية بقيمة 150 ألف و130 ألف دولار لسيدتين أكدتا أنهما أقمتا علاقات مع المرشح الجمهوري آنذاك للرئاسة.

وقد تخالف هذه المدفوعات قوانين التمويل الانتخابي في حال اعتبارها تمويل غير قانوني لحملة ترامب.

وأكد المحامي أنه تحرك "تحت إدارة المرشح" و"بهدف رئيسي للتأثير في الانتخابات" ليشير ضمنيا إلى تورط ترامب في هذه الجرائم المحتملة.

واعترف ترامب بدفع هذه المبالغ لكنه نفى أن تكون من أموال حملته الانتخابية.

وفتحت اعترافات كوهين الباب أمام احتمالية مساءلة ترامب في حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - لهبيل الخميس 23 غشت 2018 - 16:03
مسخووووط هاد ترامب قاليك الى عزلوه غادي يوولي كولشي فلميريكان فقير
زعما غادي يعزلو سعودية
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35
2 - ان غضب الله قادم ياطاغية الخميس 23 غشت 2018 - 16:09
ان الله يمهل ولا يهمل فبعد تهديده لإيران أصبح يهدد تركيا .فلا تحزن يامسلم إن الله منتقم من شيطان العالم .
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43
3 - سعيد الخميس 23 غشت 2018 - 16:22
بل العكس هو الصحيح أن ثم عزله في التجارة العالمية و خاصتا الأمريكية ستزدهر و تنموا مع تركيا و كندا و روسيا و الاتحاد الأوربي، لان المعتوه فقد تقرر حتى حلفائه
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27
4 - إطار مالي الخميس 23 غشت 2018 - 16:31
ترامب خلق 3 مليون منصب شغل منذ توليه رئاسة الولاية المتحدة الأمريكية، و خفض نسبة الفقر و خفض نسبة البطالة لمستويات قياسية، العالم كله يظنه مجنون، لكنه شخص يعمل من أجل بلده و نجح في ذلك.
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11
5 - عبدالرحمان الخميس 23 غشت 2018 - 16:34
حتى الأمريكيين ماتركهم بدون تهديد. هادا معتوه دكي
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6 - سعيد الخميس 23 غشت 2018 - 16:51
يكفي ترامب ان تنهار العملة التركية
ترامب مصيبة ابتلي بها العالم.
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2
7 - Abou majd الخميس 23 غشت 2018 - 17:24
لن يعزل ابدا سيأخذ ولاية ثانية وانما الإعلام الامريكي يمارس لعبته المعروفة ليضلل العالم تحت شعار حتى هم أو جزء منهم غير راض أو غير متفق مع ترامب لكن الحقيقة ان ترامب يمثل اللوبي المتحكم في هذه الدولة ومعروف ادى المتتبع السياسي ان الرئيس الامريكي محدود الحيلة اذا لم يساير المؤسسات الرئيسية هناك وهما الجيش والمخابرات والإحتباطي المركزي التي تحدد السياسة الخارجية
المهم اذا واصل ترامب عمله على نفس النهج سيتتم سياسة الانتقاد التي قام الاحتياطي المركزي في عهد أوباما داخليا من حيث السياسة الاقتصادية الخارجية حيث كان اوباما يعمل على تقليص المصاريف العسكرية والان مر ترامب إلى تقوية المداخيل الخارجية من خلال الجمارك والحد من العجز التجاري وهروب الاستثمارات الوطنية
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8 - كمال الخميس 23 غشت 2018 - 17:29
كان واضحا منذ البدايه من خلال كلامه وملامحه وتصرفاته ان الرجل اي ترامب ليس انسانا سويا بالمره.
لا احد يعرف كيف اجتاز الفحص الطبي بنجاح في الحين الذي تبدو عليه وبالعين المجرده اعراض تشير وبجلاء ان شيئا ما غير طبيعي ينخر دماغه.
من المحتمل جدا والحاله هذه سيكون ترامب اول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية الذي سوف يعزل قبل نهايه الفتره الاؤولى من رئاسته ولاحقا سيتم اداعه مركز الأمراض العقليه للتداوي. والسلام
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