السعودية تسعى إلى استقبال 5 ملايين من الحجاج سنويا

هسبريس - و.م.ع

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها تسعى إلى استقبال 5 ملايين من حجاج بيت الله الحرام خلال الأعوام المقبلة ضمن مشروع لتطوير المشاعر المقدسة سيتم تنفيذه قريبا.

وقال خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في مؤتمر صحفي عقده بالمدينة المقدسة، إن "رؤية المملكة (2030) في الحج تسعى إلى أن يصل عدد الحجاج إلى خمسة ملايين حاج في الأعوام المقبلة"، موضحا أن "مشروع تطوير المشاعر المقدسة، الذي سيطرح قريبا للتنفيذ، سيعتمد كليا على التقنية وعلى الاتصالات السريعة".

وأشار الفيصل إلى أن هذا المشروع، الذي يشمل "تطويرا لكامل المشاعر كمشعر منى ومزدلفة وعرفات، سيشرع في تنفيذه بأسرع وقت ممكن؛ بعد رفع الدراسة الأولية للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاعتماده".

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن هيئة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تدرس الوضع في مكة لحل أزمة السير بها في إطار "مشروع كبير لحل الازدحام المروري" في المدينة المقدسة، من أجل ضمان انسيابية أكبر في حركة السير لا سيما في مواسم الحج.

وعملت المملكة العربية السعودية، ضمن خططها التشغيلية لموسم الحج الحالي، على تطويع التكنولوجيا الرقمية لتسهيل أداء مناسك الحج من خلال استخدام تقنية الاتصالات وربطها بالتقنيات الذكية لتنسيق حركة الحجيج، وإطلاق عدد من التطبيقات الذكية لإرشادهم ومساعدتهم، في إطار خطتها الرامية إلى جعل كل خدمات الحج إلكترونية بحلول 2030.

كما تعززت منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمان لموسم الحج الحالي بالإعلان، لأول مرة في المملكة، عن تجربة "الكبسولة الفندقية" المتنقلة، لإراحة الحجاج لا سيما في أماكن الازدحام الشديد، فضلا عن تجربة "كرة إطفاء الحرائق"، أو "كبسولة الإطفاء" التي تتميز بقدرتها على إخماد الحريق في مدة تتراوح من 3 إلى 5 ثوان بمجرد ملامستها اللهب.

ويواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات بمشعر منى في ثاني أيام التشريق، فيما بدأ المتعجلون منهم والبالغ عددهم مليونا و600 ألف، حسب قيادة أمن الحج، بمغادرة منى والتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.