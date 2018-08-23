24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/08/2018
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:51
|13:35
|17:10
|20:09
|21:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- إيبولا يحصد عشرات الضحايا بالكونغو الديمقراطية
- فالفيردي يترقب تأثير رحيل رونالدو على الريال
- ناد ألماني يتوعد بمعاقبة اللاعبين بغسل الصحون
- "انفصاليو الداخل" يرفضون مناقشة اتفاق الصيد بين المغرب وأوروبا
- زيارات تضامنية ومشاريع تنموية بالحوز والرحامنة
المحطة الطرقية بإنزكان بوابة المناطق الجنوبية تغرق في الفوضى (5.00)
قصراويون يطالبون برحيل "راديل" .. محام: قطع الماء إهانة للمغاربة (5.00)
- شباب يعارضون "وصاية الدولة" بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية - (163)
- التجنيد الإجباري .. ممارسة عالمية لتأهيل الشباب والشعور بالانتماء - (135)
- "انفصاليو الداخل" يرفضون مناقشة اتفاق الصيد بين المغرب وأوروبا - (68)
- في أول خطاب منذ عام .. زعيم "داعش" يدعو أتباعه إلى الثبات - (45)
- هذه دلالات ورسائل العفو الملكي عن العشرات من "معتقلي الريف" - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
التحالف يحبط هجومات للحوثيين بزوارق مفخخة
الخميس 23 غشت 2018 - 18:35
قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الخميس إن التحالف أحبط هجمات بزوارق سريعة مفخخة نشرتها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بغرض استهداف سفن تجارية.
وقال التحالف إنه اتخذ التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.