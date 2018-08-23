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الرئيسية | خارج الحدود | التحالف يحبط هجومات للحوثيين بزوارق مفخخة

التحالف يحبط هجومات للحوثيين بزوارق مفخخة

التحالف يحبط هجومات للحوثيين بزوارق مفخخة
هسبريس - متابعة
الخميس 23 غشت 2018 - 18:35

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الخميس إن التحالف أحبط هجمات بزوارق سريعة مفخخة نشرتها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بغرض استهداف سفن تجارية.

وقال التحالف إنه اتخذ التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

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